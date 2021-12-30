По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант вируса очень заразен и распространился уже более, чем на сто стран мира.





"Очаги локализованы все", — отметила Попова.



"На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с омикроном, у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления", — сообщила она.



По ее словам, все заболевшие новым штаммом граждане — это те, кто приехал из-за рубежа, или контактировал с вернувшимися.



Ранее Анна Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса неизбежно проникнет в Россию. Но важно сделать так, чтобы это не было критическим для системы здравоохранения, - передает В России выявлено 103 случая омикрон-штамма коронавируса, - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24" "Очаги локализованы все", — отметила Попова."На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с омикроном, у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления", — сообщила она.По ее словам, все заболевшие новым штаммом граждане — это те, кто приехал из-за рубежа, или контактировал с вернувшимися.Ранее Анна Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса неизбежно проникнет в Россию. Но важно сделать так, чтобы это не было критическим для системы здравоохранения, - передает Lenta.ru