В России

46 минут назад

В России выявлено 103 случая омикрон-штамма коронавируса

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#коронавирус #омикрон #штамм

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый вариант вируса очень заразен и распространился уже более, чем на сто стран мира.

В России выявлено 103 случая омикрон-штамма коронавируса, - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

"Очаги локализованы все", — отметила Попова.

"На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с омикроном, у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления", — сообщила она.

По ее словам, все заболевшие новым штаммом граждане — это те, кто приехал из-за рубежа, или контактировал с вернувшимися.

Ранее Анна Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса неизбежно проникнет в Россию. Но важно сделать так, чтобы это не было критическим для системы здравоохранения, - передает Lenta.ru.
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#коронавирус #омикрон #штамм

Комментарии (1)

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Евгений

8 минут назад
Откуда, ветром надуло? Если всех приехавших с омикроном сразу изолировали. А теперь в Дагестане всплеск омикрона, ещё где то. Не работют санитарные кордоны и Попова, только статистику ведёт?
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