Банк оштрафовали на 300 000 рублей за рекламу

В рекламе отсутствовала существенная информация об условиях кредита.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, липецкое УФАС России оштрафовало один из банков за нарушение рекламного законодательства. В рекламе банка отсутствовала существенная для потребителя информация, что может вводить в заблуждение при принятии решения об обращении за банковской услугой.



Комиссия антимонопольного ведомства установила, что на странице информационно-справочного сервиса «2ГИС» распространялась реклама следующего содержания: «Банк такой-то. Кредит с лимитом кредитования от 6,1 % годовых. Реклама. Оформить кредит». В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом было установлено, что в данной рекламе отсутствует существенная информация об условиях кредита с таким процентом, а именно: сумма потребительского кредита, срок действия договора, процентная ставка в процентах годовых, а при применении переменной процентной ставки - порядок ее определения.



Кроме этого, в рекламе отсутствовала информация о наименовании лица, оказывающего соответствующие финансовые услуги, а именно, его организационно-правовая форма, что вводит потребителя в заблуждение и не даёт ознакомиться с информацией о лице, оказывающем эти услуги.



По результатам рассмотрения дела рекламная информация признана ненадлежащей и нарушающей рекламное законодательство. Публичному акционерному обществу было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 000 рублей.