Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла всего на 0,5%

В номинальном выражении размер средней зарплаты вырос за год на 8,1%.

39 123,8 рубля составила в Липецкой области средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь-октябрь 2021 года. Ее размер по сравнению с тем же периодом прошлого года оказался выше на 8,1%. А вот реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась за год всего на 0,5%, сообщает Липецкстат. При том, в октябре 2021 года она составила всего 99,5% к уровню прошлого года.



Наиболее высокая заработная плата по данным статистики фиксировалась у металлургов, финансистов и страховщиков, энергетиков, пищевиков, связистов, производителей табачных изделий, компьютеров, электроники и оптики, химических веществ и химических продуктов, бумаги и бумажных изделий, лекарственных средств и медицинских материалов, электрооборудования, специалистов в профессиональной, научной и технической деятельности. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в январе-октябре 1,8 – 1,1 раза.



Самая низкая заработная плата (от 38 до 66% от среднеобластного уровня) сложилась у производителей мебели, текстильных изделий, в рыболовстве и рыбоводстве, в гостиницах и общепите, в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, изделий из соломки и материалов для плетения, а также у кожевников, полиграфистов, специалистов в деятельности по операциям с недвижимым имуществом.



Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-октябре составила 104% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78% и 88% соответственно от среднеобластного уровня, отмечает Липецкстат.