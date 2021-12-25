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Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла всего на 0,5%

22 445
#зарплата
Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла всего на 0,5%

В номинальном выражении размер средней зарплаты вырос за год на 8,1%.

39 123,8 рубля составила в Липецкой области средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь-октябрь 2021 года. Ее размер по сравнению с тем же периодом прошлого года оказался выше на 8,1%. А вот реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась за год всего на 0,5%, сообщает Липецкстат. При том, в октябре 2021 года она составила всего 99,5% к уровню прошлого года.

Наиболее высокая заработная плата по данным статистики фиксировалась у металлургов, финансистов и страховщиков, энергетиков, пищевиков, связистов, производителей табачных изделий, компьютеров, электроники и оптики, химических веществ и химических продуктов, бумаги и бумажных изделий, лекарственных средств и медицинских материалов, электрооборудования, специалистов в профессиональной, научной и технической деятельности. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в январе-октябре 1,8 – 1,1 раза.

Самая низкая заработная плата (от 38 до 66% от среднеобластного уровня) сложилась у производителей мебели, текстильных изделий, в рыболовстве и рыбоводстве, в гостиницах и общепите, в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, изделий из соломки и материалов для плетения, а также у кожевников, полиграфистов, специалистов в деятельности по операциям с недвижимым имуществом.

Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-октябре составила 104% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78% и 88% соответственно от среднеобластного уровня, отмечает Липецкстат.
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#зарплата

Комментарии (22)

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13 минут назад
Лиза, Сергей Киселева с Соловьевым насмотрелся). Под впечатлением лапши на ушах).
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Гость

16 минут назад
теория и практика, совершенно верно.
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Разуй глаза СЕРГЕЙ.

16 минут назад
Сергей, Зарплата в ЖЕКе слесарь 16-17 грязными т. сварщик- 18-22 т грязными. Дворник-8-10-12т зависимости от територии и домов, так же грязные. Грязные - тоесть без вышита.
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теория и практика

22 минуты назад
Сергей, .. Серёжа, когда пойдёшь поработать хотя бы в Сбермакет, тогда узнаешь по чем фунт крюка, а а пока ты живешь на бабушкину пенсию и узнаешь о жизни из телевизора, то твоя виртуальная реальность не совпадает с реальной жизнью
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Я

26 минут назад
Снова брехня! Снова цифры для хозяев выложили не туда!
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рывок Все Путем

27 минут назад
сколько это в копейках?
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Алексей

28 минут назад
Ура жителям Липецкой области все мы едим ГОЛУБЦЫ
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Муся

33 минуты назад
Как же эта брехня достала!!!
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Ник

38 минут назад
Сергей,ты нашёл молодец! А остальные за 15-20т, на работу ходят.
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Какая зарплата

38 минут назад
Все цены выросли в несколько раз!!! Что такое 0,5 процента!!!
ответить
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