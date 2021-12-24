Общество
сегодня, 14:08
В липецких больницах установили 500 ёлок
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Новогодние сосны для врачей и пациентов тщательно отбирали.
Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, с 15 по 22 декабря сотрудники подведомственных учреждений управления лесного хозяйства Липецкой области обеспечили все медицинские учреждения региона новогодними соснами.
Всего более чем в 100 больниц, поликлиник и ФАПов лесники доставили около 500 сосен.
- Новогодние сосны для врачей и пациентов отбирали тщательно, - отмечают в управлении. - Высота каждого дерева – от полутора до трех метров: чтобы не смотрелись слишком маленькими и не создавали неудобств во время установки. Такие размеры подобраны по запросам медиков. Украшенные новогодние красавицы теперь будут радовать своим нарядом в холлах и отделениях медицинских учреждений.
Фото - leslipetsk.ru
Всего более чем в 100 больниц, поликлиник и ФАПов лесники доставили около 500 сосен.
- Новогодние сосны для врачей и пациентов отбирали тщательно, - отмечают в управлении. - Высота каждого дерева – от полутора до трех метров: чтобы не смотрелись слишком маленькими и не создавали неудобств во время установки. Такие размеры подобраны по запросам медиков. Украшенные новогодние красавицы теперь будут радовать своим нарядом в холлах и отделениях медицинских учреждений.
Фото - leslipetsk.ru
5 665
Ново ссёлки
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лесник юра
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