В липецких больницах установили 500 ёлок

Новогодние сосны для врачей и пациентов тщательно отбирали.

Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, с 15 по 22 декабря сотрудники подведомственных учреждений управления лесного хозяйства Липецкой области обеспечили все медицинские учреждения региона новогодними соснами.Всего более чем в 100 больниц, поликлиник и ФАПов лесники доставили около 500 сосен.- Новогодние сосны для врачей и пациентов отбирали тщательно, - отмечают в управлении. - Высота каждого дерева – от полутора до трех метров: чтобы не смотрелись слишком маленькими и не создавали неудобств во время установки. Такие размеры подобраны по запросам медиков. Украшенные новогодние красавицы теперь будут радовать своим нарядом в холлах и отделениях медицинских учреждений.