Общество

сегодня, 14:08

В липецких больницах установили 500 ёлок

5 665
#Новый год #ёлка
1
В липецких больницах установили 500 ёлок

Новогодние сосны для врачей и пациентов тщательно отбирали.

Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, с 15 по 22 декабря сотрудники подведомственных учреждений управления лесного хозяйства Липецкой области обеспечили все медицинские учреждения региона новогодними соснами.

Всего более чем в 100 больниц, поликлиник и ФАПов лесники доставили около 500 сосен.

- Новогодние сосны для врачей и пациентов отбирали тщательно, - отмечают в управлении. - Высота каждого дерева – от полутора до трех метров: чтобы не смотрелись слишком маленькими и не создавали неудобств во время установки. Такие размеры подобраны по запросам медиков. Украшенные новогодние красавицы теперь будут радовать своим нарядом в холлах и отделениях медицинских учреждений.

Фото - leslipetsk.ru
5 665
#Новый год #ёлка
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ново ссёлки

13 минут назад
Тоже обеспечили своих .
ответить

...

20 минут назад
Особенно тщательно отбирали новогодние сосны для врачей)))
ответить

Skrip

49 минут назад
Лип, Очень даже нужны.Что бы по русской традиции до ворот устилать лапником дорожки
ответить

лесник юра

сегодня, 14:44
хоть кто то берет эту древесину
ответить

Лип

сегодня, 14:36
А лечат чем подорожником и зелёнкой. И зарплата у медсестёр гроши. Кому нужна ваша елка? От неё грязи и мусор.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке с 2019 года в правах восстановлены 2882 участника долевого строительства
#дольщики #долгострой
В Липецке с 2019 года в правах восстановлены 2882 участника долевого строительства

сегодня, 14:38

Общество
Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 20,5 млн рублей на расселение аварийных домов в районе ул...
#аварийное жилье
9
Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 20,5 млн рублей на расселение аварийных домов в районе ул...

сегодня, 10:53

Общество
В Липецке на дороге дежурили Дед Мороз и Снегурочка
#Новый год #Дед Мороз
7
В Липецке на дороге дежурили Дед Мороз и Снегурочка

сегодня, 10:18

Общество
Как изменился Липецк за год: топ-5 Евгении Уваркиной
#Евгения Уваркина #дороги #строительство
98
Как изменился Липецк за год: топ-5 Евгении Уваркиной

сегодня, 09:00

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
5
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: ночной расстрел, гимн СССР как преступление и джаз на острове
#убийство #облсовет #КПРФ
8
Липецкая вечЁрка: ночной расстрел, гимн СССР как преступление и джаз на острове

вчера, 20:21

Общество