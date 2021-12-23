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сегодня, 15:37

Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты

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#пенсии #выплаты

Граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет, в декабре получат доплату, установленную государством ранее.

Изменение в пенсионном законодательстве и законопроект о ежегодных предновогодних компенсациях пенсионерам подготовил комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, - передает РИА Новости.

Повышенные выплаты перед Новым годом смогут получить россияне, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Фиксированная часть их пенсии увеличится в два раза. Кроме того, уволившимся в августе пенсионерам автоматически начисляться прибавка с доплатой за три месяца.

Объем выплат также будет увеличен для тех, кто ранее подавал заявление на перерасчет. Это может быть актуально для россиян, содержащих несовершеннолетних иждивенцев. В это же время график получения выплат остается таким же, как и годом ранее.

В сентябре 2021 года российские пенсионеры получили дополнительную выплату в размере 10 000 рублей. Сумма начислялась автоматически и распространялась на все категории получателей: по старости, по потере кормильца, по инвалидности, на военных пенсионеров.

Особых изменений в графике выплат в этом году нет. Как и раньше, те пенсионеры, чьи пенсии приходятся на январские праздники, получат деньги до Нового года. Конкретный график зависит от способа получения выплат и региона.
385
#пенсии #выплаты

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