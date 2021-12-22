Общество

23 минуты назад

Дело обманувшей на 120 млн рублей вкладчиков липецкой «пирамиды» зашло в тупик

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#пирамида #недвижимость #банкротство
Дело обманувшей на 120 млн рублей вкладчиков липецкой «пирамиды» зашло в тупик

Недвижимость банкрота-мошенника продадут с торгов в счет долгов перед обманутыми гражданами.

Арбитражный суд Липецкой области утвердил положение о порядке, об условиях и о сроках реализации имущества КПК «Капитал Инвест». С молотка пойдет принадлежащая должнику квартиры площадью 50,2 кв.м., расположенная в Таганроге. Речь идет о мезонине на первом этаже дома на тупиковой станции Таганрог-2. Начальную стоимость квартиры установили в 1 600 000 рублей, сообщает пресс-служба липецкого арбитража.

Напомним, жертвами КПК «Капитал Инвест» к середине лета 2019 года стали 1818 вкладчиков из десятка регионов. На тот момент они подали исковые заявления на 917 миллионов рублей. Некоторых из них уже нет в живых, так как большая часть «инвесторов» была пенсионного возраста. В этих случаях пострадавшими выступают родственники. Большая часть их проживает в Липецке. Всего же членами «Капитал Инвеста» стали около пяти тысяч человек, сообщала полиция, которая расследовала дело о мошенничестве. Но вступать в дело о банкротстве и требовать свои кровные через арбитраж решили не все. Согласно отчету конкурсного управляющего, по состоянию на 27 октября 2021 года, в реестр требований кредиторов включены требования 187 кредиторов на общую сумму 120,5 млн рублей. КПК «Капитал Инвест» был признан банкротом летом 2020 года. Розыск его активов продолжается.

Кредитно-потребительский кооператив «Капитал Инвест» зарегистрирован в Липецкой области в 2014 году. Проблемы с выплатами пайщикам начались в конце декабря 2018 года, когда в Липецке закрылся офис компании. Банкротство кредитного кооператива в середине февраля 2019 года инициировал Центральный Банк Российской Федерации.

Генеральный директор финансовой «пирамиды» Роман Казаков и её бухгалтер находятся в международном розыске.
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#пирамида #недвижимость #банкротство

Комментарии (2)

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Россельхоз

15 минут назад
Ребят а про меня вы забыли?
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Знающий

17 минут назад
Классно сработанно,впереди ещё больши схемы!
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