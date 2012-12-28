Расписание культурных мероприятий, которые можно успеть посетить до повышения платы за проезд.

Днём в Липецке от -4 до -6 градусов. Ночной снегопад выдохнется к утру и в дальнейшем день пройдёт без существенных осадков.









Отключение воды





– пл. Победы, 3а.









– ул. Энергетическая.









Это прекрасная новость, значит, всё идёт по плану! В ближайшее время, видимо, следует ждать спасительных решений.

















В 18:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) в рамках акции #КаждуюПятницуЯвМузей организуют вечер стихов «Поэтический калейдоскоп» (12+).





Вас ждут Никита Алексеев с философской лирикой и размышлениями о жизни, Ксения Фокина с любовными сочинениями, Павел Пономарёв с поэзией о семье, родственниках, предках и истории и другие.









Никита Алексеев





Отец и сын

Арон Бух (1923-2006) – живописец и график, представитель импрессионистской традиции, его сын Феликс Бух (1948-2024) прославился, как мастер мозаики. С 1992 года Бух-младший жил в Сан-Франциско.









В 13:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) начнётся III Всероссийский инклюзивный фестиваль циркового искусства «Расправь крылья» (12+).













Фото vk.ru/gdklipetsk

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) смотрите веселую и провокационную комедию «Слишком женатый таксист» (18+).









В 18:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) ждёт взрослые публику на спектакль «Поминальная молитва» (16+).









Свои нежные, зажигательные и вдохновляющие программы приготовили 20 лучших воспитанников спортивной школы №11.









Валерий Дудко слева в верхнем ряду

Лишь 8% липчан заявили SuperJob, что готовы получать зарплату в цифровых рублях, причём только 3% согласны полностью перейти на электронные деньги, а 5% – частично. Среди людей старше 45 лет сторонников цифрового рубля и вовсе оказалось лишь 2%.







