В Липецкой области запретили продажу вейпов: внесённый губернатором законопроект одобрили депутаты
Сегодня в Липецке: премьера детектива, ситуация с бензином и готовы ли вы к зарплате в цифровых рублях?
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: премьера детектива, ситуация с бензином и готовы ли вы к зарплате в цифровых рублях?
Расписание культурных мероприятий, которые можно успеть посетить до повышения платы за проезд.
Днём в Липецке от -4 до -6 градусов. Ночной снегопад выдохнется к утру и в дальнейшем день пройдёт без существенных осадков.
Отключение воды
– ул. Гоголя, 1, 2, 21, 31, 37;
– ул. Катукова, 4, 8, 10, 12, 14;
– ул. Меркулова, 43, 51а, 55, 57;
– ул. Союзная, 15;
– ул. У. Громовой, 2, 2а, 4, 5, 7;
– пр-т 60 лет СССР, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 15, 21;
– пр-т Победы, 116, 118, 120, 126, 128, 132;
– пл. Победы, 3а.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улицы Гоголя.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. XX Партсъезда;
– ул. Боевой проезд, 1;
– ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
– ул. Дарвина;
– ул. З. Космодемьянской, 1а;
– ул. им. Димитрова;
– ул. К. Маркса;
– ул. Красная;
– ул. Маяковского;
– ул. Салтыкова-Щедрина,154б;
– ул. Студеновская;
– ул. Фурманова, 2а;
– ул. Чапаева;
– ул. Энергетическая.
Пробки
Зимою и летом, и в стужу, и в зной…нам не хотелось бы угодить в пробку. Поэтому маршруты лучше сверять в приложении.
С бензином всё будет хорошо, прекрасные липчане!
Руководство региона анонсировало меры, которые помогут стабилизировать отпуск бензина на АЗС.
Это прекрасная новость, значит, всё идёт по плану! В ближайшее время, видимо, следует ждать спасительных решений.
Система отпуска топлива по чётным и нечётным числам была отменена в Липецке чуть больше месяца назад – 21 октября, а уже 10 ноября компания «Роснефть» первой вернула на своих АЗС лимит в 30 литров на одну заправку.
Премьера детектива
В 19:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) артисты Липецкой государственной филармонии впервые порадуют зрителей новой музыкальной постановкой «Тот самый детектив» (12+).
Классическая английская история, где интрига закручивается вокруг двух коварных замыслов, а список подозреваемых растет с каждой минутой. За дело берётся хитроумный сыщик.
Музыка Олеси Ростовцевой, которая ранее уже написала несколько блестящих мюзиклов для филармонии. В ролях заняты лучше творческие силы Анастасия Пименова, Артём Тарасов, Сергей Колесник, Андрей Карпий, Ульяна Уладова и другие. Музыку исполнит Липецкий академический русский оркестр, главный дирижер — Василий Моисеенко.
Спектакль в одном действии без антракта.
Сокровища
В 19:00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) начнётся музыкальный вечер «Сокровища барокко» (12+).
Липецкий симфонический оркестр выступит с контратенором Станиславом Аверьяновым – лауреатом международных конкурсов, приглашенным солистом Мариинского театра (Санкт-Петербург).
Прозвучат вокальные произведения Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди и Иоганна Адольфа Хассе, в том числе арии из опер «Адмет, царь Фессалийский», «Юлий Цезарь в Египте», «Альцина», «Партенопа», «Неистовый Роланд», «Клеофида», а также сочинения из кантаты «Cessate, omai cessate», оратории «Триумф Юдифи» и «Магнификата».
Завершить неделю стихами
В 18:00 в Липецком краеведческом музее (ул. Ленина, 25) в рамках акции #КаждуюПятницуЯвМузей организуют вечер стихов «Поэтический калейдоскоп» (12+).
Вас ждут Никита Алексеев с философской лирикой и размышлениями о жизни, Ксения Фокина с любовными сочинениями, Павел Пономарёв с поэзией о семье, родственниках, предках и истории и другие.
Никита Алексеев
Обстановка тёплая, а вход свободный.
Отец и сын
В 16:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7а) торжественно откроют выставку «Отец и сын. Арон и Феликс Бух» (6+).
Арон Бух (1923-2006) – живописец и график, представитель импрессионистской традиции, его сын Феликс Бух (1948-2024) прославился, как мастер мозаики. С 1992 года Бух-младший жил в Сан-Франциско.
На открытие приедут гости из Москвы: директор двух музеев, посвященных художникам, Раиса Бух, руководитель мозаичной студии при храме преподобного Феодора Студита Нина Кибрик и видеоархивист, автор фильма о Феликсе Бухе Андрей Бабаев.
А в 14:00 состоится кураторская экскурсия (бесплатная) с искусствоведом, реставратором и создателем «Музея Феликса Буха» Артемом Киракосовым.
Выставка будет работать до 17 января.
Расправь крылья
В 13:00 в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) начнётся III Всероссийский инклюзивный фестиваль циркового искусства «Расправь крылья» (12+).
Фото vk.ru/gdklipetsk
В программе: выступления акробатов, гимнастов эквилибристов, жонглёров, воздушных артистов, клоунов. Выступят инклюзивные цирковые коллективы их нескольких регионов страны.
Театр
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) смотрите веселую и провокационную комедию «Слишком женатый таксист» (18+).
По пьесе бродвейского драматурга Р. Куни о водителе такси, который ловко устроился в жизни – у него две жены, к которым он приезжает строго по расписанию. Но случайная авария запускает цепочку смешных и нелепых ситуаций.
Кукольный театр для взрослых
В 18:00 Липецкий государственный театр кукол (ул. Гагарина, 74) ждёт взрослые публику на спектакль «Поминальная молитва» (16+).
Г. Горин по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» (перевод Михаила Шамбадала) о судьбе еврейских семей времен царской России. Несмотря на различное вероисповедание и менталитет зрители, к удивлению для себя, наблюдают сцены из жизни знакомые многим из нас.
Спектакль идёт 2 часа 45 минут с антрактом.
Фигурное катание
В 14:00 во дворце спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13) начнётся фестиваль фигурного катания, посвященный памяти заслуженного тренера России Валерия Дудко (6+).
Свои нежные, зажигательные и вдохновляющие программы приготовили 20 лучших воспитанников спортивной школы №11.
Валерий Дудко слева в верхнем ряду
Вход свободный.
Каток в парке
С сегодняшнего дня прокатиться с ветерком могут и все желающие липчане: в парке Победы начинает работу каток под открытым небом (0+).
График работы: 10:00–21:30, перерыв с 15:00 до 16:00
Готовьте ваши денежки
Лишь 8% липчан заявили SuperJob, что готовы получать зарплату в цифровых рублях, причём только 3% согласны полностью перейти на электронные деньги, а 5% – частично. Среди людей старше 45 лет сторонников цифрового рубля и вовсе оказалось лишь 2%.
Решительно возражает 81%, да только кто же их будет спрашивать, когда решение примут?
Некоторые горячие депутатские головы даже предлагали, чтобы цифровые рубли сгорали со временем, например – через год после их получения. Т.е. сделать крупные накопления, откладывая с зарплаты, не получится. К слову, проценты на счета в цифровых рублях начислять не будут. Спросите, а как же тогда купить квартиру или машину? Элементарно – через банковские кредиты. Тогда и цифровые рубли станут расходоваться бодрее, будут уходить на проценты банку. Всё для вас…
Дорогие липчане! Ограничений на продажу бензина почти нет, до рекордного повышения стоимости проезда сразу на 8 рублей – до 45 рублей по карте ещё целых пять дней. Живи, да радуйся! Но не забывайте держать ухо востро с такими новостями. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на GOROD48время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на популярных электронных страницах Липецка!
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