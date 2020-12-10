Липецкая «пирамида» обманула более 5`000 человек

Следствие установило, что компания наварила на доверчивых вкладчиках не менее9 млн рублей.

Более 5 000 человек доверились обещаниям КПК «Капитал Инвест», в отношении руководства которого возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, вкладчики доверили «пирамиде» как минимум 9 млн рублей. Расследование финансового преступления продолжается, и сумма ущерба может значительно увеличиться. 9 млн рублей - тот порог, который необходим следствию для возбуждения уголовного дела по организации "пирамиды".



- Потерпевшими по делу о мошенничестве признаны свыше 5 000 граждан, вносивших свои сбережения на возмездной основе, при условии выплаты им процентного дохода. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ по факту организации финансовой пирамиды. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, - отмечают в прокуратуре.



Кооператив «Капитал-Инвест» был признан банкротом в начале 2020 года. В дело о банкротстве тогда вступили порядка 250 вкладчиков, чаще всего свои деньги в кооператив несли пенсионеры, и организаций. Общая сумма требований превышает 100 млн рублей.



Кредитно-потребительский кооператив «Капитал Инвест» зарегистрирован в Липецкой области в 2014 году. Проблемы с выплатами пайщикам начались в конце декабря 2018 года, когда в Липецке закрылся офис компании. Проведены обыски в офисах и домах сотрудников. Арестовано имущество и деньги на расчетных счетах кооперативов на сумму более 260 миллионов рублей.



В правоохранительных органах ждут заявления обманутых пайщиков. Обратиться можно в отделения УБЭПиПК (ул. Титова, д. 3, ул. Фрунзе, 7), контактный телефон 369-098 и 77-34-93.

