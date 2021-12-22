Умер бывший директор Городского ДК

Его не стало 20 декабря.

Прощание с Сергеем Ташиновым состоится 23 декабря 2021 года в 12.00 в Покровском храме на улице Адмирала Макарова. Экс-директор Городского ДК умер 20 декабря в возрасте 70-ти лет.Сергей Ташинов возглавлял дворец культуры с 2007 года, в ноябре 2020-го ушел на пенсию. Сергей Ташинов награжден грамотой министерства культуры РФ, знаком министерства культуры РФ «За достижения в культуре», знаком отличия администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов «За заслуги перед Липецком».