Общество

22 минуты назад

Умер бывший директор Городского ДК

1 823
#Сергей Ташинов
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Умер бывший директор Городского ДК

Его не стало 20 декабря.

Прощание с Сергеем Ташиновым состоится 23 декабря 2021 года в 12.00 в Покровском храме на улице Адмирала Макарова. Экс-директор Городского ДК умер 20 декабря в возрасте 70-ти лет.

Сергей Ташинов возглавлял дворец культуры с 2007 года, в ноябре 2020-го ушел на пенсию. Сергей Ташинов награжден грамотой министерства культуры РФ, знаком министерства культуры РФ «За достижения в культуре», знаком отличия администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов «За заслуги перед Липецком».

Фото: https://vk.com 
1 823
#Сергей Ташинов
1

Комментарии (1)

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Естественный отбор

14 минут назад
14 лет на пенсии побыл. А сейчас люди выходят на пенсию-и сразу помирают. Или вообще не доживают до нее.
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