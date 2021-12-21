Общество
14 минут назад
Одна бродяжка обойдется бюджету в 14 185 рублей
В ходе торгов поступила всего одна заявка. Цену на комплекс услуг сбить не удалось.
Управление главного смотрителя Липецка заверило поиск подрядчика на работы по отлову и содержанию бродячих животных. В ходе торгов начальная максимальная стоимость контракта устояла: на аукцион пришла всего одна заявка, соответствующая требованиям управления главного смотрителя. Работа с бродячими животными обойдется в 18 204 688 рублей. Эти услуги оплатят с помощью субвенции из регионального бюджета. Заниматься отловом и содержанием животных будет индивидуальная предпринимательница.
Полный пакет услуг за одну особь оценен в 14 185 рублей и 84 копейки. Перечень услуг и их общая стоимость не изменились со времени проведения аналогичного тендера осенью 2021 года. К слову, прежний аукцион прошел без дисконта: подрядчик не снизил цену пакета услуг по одному животному. В новом аукционе победил прежний поставщик.
Продолжительность оказания услуг — до 20 декабря 2022 года.
Напомним, вопросом бродячих животных активно занялись после 12 октября. Тогда к зданию администрации Липецкой области подбросили коробку, где были четыре щенка. К «подарку», доставленному на Соборную площадь, прилагалась записка: «В 10:07 была оставлена заявка о нахождении брошенных щенков на остановке напротив «Кризисного центра помощи женщинам и детям» в МУ «Управление главного смотрителя Липецка», где ответили, что сегодня их точно не заберут, когда заберут - неизвестно. Это они». Щенков оперативно отправили на ветеринарный осмотр, они оказались здоровы. Потом собак отвезли в приют «Счастливый берег».
Полный пакет услуг за одну особь оценен в 14 185 рублей и 84 копейки. Перечень услуг и их общая стоимость не изменились со времени проведения аналогичного тендера осенью 2021 года. К слову, прежний аукцион прошел без дисконта: подрядчик не снизил цену пакета услуг по одному животному. В новом аукционе победил прежний поставщик.
Продолжительность оказания услуг — до 20 декабря 2022 года.
Напомним, вопросом бродячих животных активно занялись после 12 октября. Тогда к зданию администрации Липецкой области подбросили коробку, где были четыре щенка. К «подарку», доставленному на Соборную площадь, прилагалась записка: «В 10:07 была оставлена заявка о нахождении брошенных щенков на остановке напротив «Кризисного центра помощи женщинам и детям» в МУ «Управление главного смотрителя Липецка», где ответили, что сегодня их точно не заберут, когда заберут - неизвестно. Это они». Щенков оперативно отправили на ветеринарный осмотр, они оказались здоровы. Потом собак отвезли в приют «Счастливый берег».