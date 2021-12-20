Общество

сегодня, 16:53

В Коровино отключат холодную воду

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В Коровино отключат холодную воду
21 декабря с 10:00 до 20:00 для ремонтных работ  на сетях отключат холодную воду в частном секторе в Коровино – на улицах Буденного, Небесной, Зоологической, Речной, Смоленской, Сенной, Садовой, Полярной, Сырской, Пролетарской, в переулке Рядовом. 

С 12:00 до 15:00 ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в домах №№ 26а, 28, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № 68 по улице Советской. 

С 10:00 до 13:00 без холодной воды из-за ремонтных работ останутся жители верхних этажей домов №№ 16, 22, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15 микрорайоне, № 70 по улице Водопьянова. 
Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

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#отключения
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