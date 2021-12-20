В Коровино отключат холодную воду

21 декабря с 10:00 до 20:00 для ремонтных работ на сетях отключат холодную воду в частном секторе в Коровино – на улицах Буденного, Небесной, Зоологической, Речной, Смоленской, Сенной, Садовой, Полярной, Сырской, Пролетарской, в переулке Рядовом.



С 12:00 до 15:00 ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в домах №№ 26а, 28, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № 68 по улице Советской.



С 10:00 до 13:00 без холодной воды из-за ремонтных работ останутся жители верхних этажей домов №№ 16, 22, 23, 25/1, 25/2, 25/3, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15 микрорайоне, № 70 по улице Водопьянова.

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



