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сегодня, 12:49
Всемирный банк назвал пандемию и санкции угрозами для российской экономики
На данный момент против российской экономики действуют четыре вида рисков.
Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт перечислил риски для российской экономики на фоне пандемии коронавируса, - пишут "Ведомости".
"Я бы предложил сфокусироваться не на теоретических, а на реальных рисках для российской экономики. Их четыре – пандемия, инфляция, геополитика и зеленый переход. <...> Во-первых, угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран. Прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации", — отметил экономист.
Говоря об инфляции, эксперт заявил, что регулятор предпринимает своевременные усилия для ее снижения, но "говорить о контроле за ростом цен довольно сложно".
"Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок", — пояснил Найт.
Поэтому Всемирный банк рассматривает возможность неожиданного всплеска инфляции в будущем году, и если этот сценарий реализуется, то Центробанк будет вынужден ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.
Однако, по мнению регулятора, устойчивое замедление инфляции начнется в начале 2022 года, - ранее заявляла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Что касается геополитических рисков, по мнению Найта, они касаются возможного введения санкций со стороны крупных государств или блоков стран. По его словам, если допустить такой вариант развития событий, то это оказало бы негативное влияние на Россию.
Об ограничительных мерах против Москвы вновь активно заговорили в последние месяцы. Это связано с обвинениями в "подготовке вторжения на Украину". В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения и связывали их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы.
Среди предлагаемых ограничительных мер упоминается и отключение России от системы SWIFT — глобальной системы межбанковской связи.
Эксперт отметил, что пока энергопереход представляет угрозу для РФ лишь в долгосрочной перспективе, но его темпы могут ускориться. В октябре правительство согласовало стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 г. Достижение углеродной нейтральности ожидается в 2060 г.
Частично эти четыре вида рисков отражены в прогнозе Всемирного банка. ВВП России, по его оценкам, в 2021 г. увеличится на 4,3%. В 2022 и 2023 гг. темпы замедлятся до 2,4% и 1,8%. Самый чувствительный для прогноза фактор из этого перечня – распространение коронавируса,- подытожил эксперт.
"Я бы предложил сфокусироваться не на теоретических, а на реальных рисках для российской экономики. Их четыре – пандемия, инфляция, геополитика и зеленый переход. <...> Во-первых, угроза развития пандемии давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран. Прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации", — отметил экономист.
Говоря об инфляции, эксперт заявил, что регулятор предпринимает своевременные усилия для ее снижения, но "говорить о контроле за ростом цен довольно сложно".
"Специфика России в том, что у нее огромная территория и сложнее оценить в полной мере масштаб последствий от разрыва цепочек поставок", — пояснил Найт.
Поэтому Всемирный банк рассматривает возможность неожиданного всплеска инфляции в будущем году, и если этот сценарий реализуется, то Центробанк будет вынужден ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.
Однако, по мнению регулятора, устойчивое замедление инфляции начнется в начале 2022 года, - ранее заявляла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Что касается геополитических рисков, по мнению Найта, они касаются возможного введения санкций со стороны крупных государств или блоков стран. По его словам, если допустить такой вариант развития событий, то это оказало бы негативное влияние на Россию.
Об ограничительных мерах против Москвы вновь активно заговорили в последние месяцы. Это связано с обвинениями в "подготовке вторжения на Украину". В Кремле неоднократно отвергали эти обвинения и связывали их с желанием НАТО разместить больше военной техники вблизи российских границ, а также лоббировать собственные интересы.
Среди предлагаемых ограничительных мер упоминается и отключение России от системы SWIFT — глобальной системы межбанковской связи.
Эксперт отметил, что пока энергопереход представляет угрозу для РФ лишь в долгосрочной перспективе, но его темпы могут ускориться. В октябре правительство согласовало стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 г. Достижение углеродной нейтральности ожидается в 2060 г.
Частично эти четыре вида рисков отражены в прогнозе Всемирного банка. ВВП России, по его оценкам, в 2021 г. увеличится на 4,3%. В 2022 и 2023 гг. темпы замедлятся до 2,4% и 1,8%. Самый чувствительный для прогноза фактор из этого перечня – распространение коронавируса,- подытожил эксперт.