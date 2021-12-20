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Вирусолог назвал вероятный срок смерти после заражения коронавирусом
Вирусолог заявил, что смерть от COVID-19 может наступить через три недели после заражения.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн рассказал, что в среднем смерть при коронавирусе наступает через три недели после начала заболевания, - пишет "URA.RU".
"Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник омикрон-штамм, значит нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит. Я думаю, ничего страшного с ними не будет", — пояснил вирусолог.
Он отметил, что имеющиеся данные говорят о том, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса, связанных с новым омикрон-штаммом.
"Как минимум к новому году появятся какие-то данные. У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки", — считает Альтштейн.
"От начала клинических проявлений до наступления смерти проходит где-то две-две с половиной недели. Это не значит, что не бывает меньше или больше. Популяционно видно, если статистика адекватная, что через этот период идет точно такая же волна по смертям. Естественно, если будут перегрузки в здравоохранении, то смерти сначала чуть-чуть отстают, а потом начинают обгонять заболеваемость. Или, например, если пожилые неожиданно охватываются, тогда тоже возможны колебания, что смерть может расти чуть выше", - заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По его словам, в статистику не попадают люди, которые умерли после того, как побороли коронавирус.
"Человек выздоравливает после COVID-19, у него остается постковид, на фоне хронических заболеваний он умирает через пару месяцев. Они не считаются ковидными. Но фактически эти смерти тоже надо учитывать как связанные с COVID-19", — полагает Крючков.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщали, что ожидают увеличения числа смертей из-за роста заболеваемости омикрон-штаммом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скорость распространения нового штамма в мире пугает своей опасностью и рисками.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан соблюдать меры профилактики в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация, - пишет "Москва24".
Также к соблюдению мер в новогодние праздники призвал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему остается напряженной.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В организации подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
"Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели. Если верить сообщениям, что высокая заболеваемость была несколько дней назад в Великобритании, куда проник омикрон-штамм, значит нужно ждать недели три, чтобы понять, что с этими людьми происходит. Я думаю, ничего страшного с ними не будет", — пояснил вирусолог.
Он отметил, что имеющиеся данные говорят о том, что не стоит ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса, связанных с новым омикрон-штаммом.
"Как минимум к новому году появятся какие-то данные. У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки", — считает Альтштейн.
"От начала клинических проявлений до наступления смерти проходит где-то две-две с половиной недели. Это не значит, что не бывает меньше или больше. Популяционно видно, если статистика адекватная, что через этот период идет точно такая же волна по смертям. Естественно, если будут перегрузки в здравоохранении, то смерти сначала чуть-чуть отстают, а потом начинают обгонять заболеваемость. Или, например, если пожилые неожиданно охватываются, тогда тоже возможны колебания, что смерть может расти чуть выше", - заявил генеральный директор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков.
По его словам, в статистику не попадают люди, которые умерли после того, как побороли коронавирус.
"Человек выздоравливает после COVID-19, у него остается постковид, на фоне хронических заболеваний он умирает через пару месяцев. Они не считаются ковидными. Но фактически эти смерти тоже надо учитывать как связанные с COVID-19", — полагает Крючков.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщали, что ожидают увеличения числа смертей из-за роста заболеваемости омикрон-штаммом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скорость распространения нового штамма в мире пугает своей опасностью и рисками.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко попросил граждан соблюдать меры профилактики в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация, - пишет "Москва24".
Также к соблюдению мер в новогодние праздники призвал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что ситуация с коронавирусом в стране по-прежнему остается напряженной.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В организации подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.