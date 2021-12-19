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вчера, 20:21
В Австрии отменили локдаун для туристов, переболевших ковидом
Горнолыжные курорты Европы остаются недоступными для россиян. В Австрии отменили локдаун для туристов, которые переболели коронавирусом, однако без европейской вакцины делать там все равно нечего, передает издание «Моменты».
"Спрос на Австрию сейчас нулевой по одной простой причине: нужна европейская вакцина, для остальных локдаун. Россиянам можно приехать в Австрию с вакциной «Спутник-V», но горнолыжные курорты все равно будут недоступны", — рассказал специалист по европейскому туризму и туроператор Антон Потапов.
Сейчас россияне могут попасть в европейскую страну при предоставлении отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации. Не проходить карантин смогут только те, кто недавно перенос COVID-19, сообщает Ассоциация туроператоров России.
"Спрос на Австрию сейчас нулевой по одной простой причине: нужна европейская вакцина, для остальных локдаун. Россиянам можно приехать в Австрию с вакциной «Спутник-V», но горнолыжные курорты все равно будут недоступны", — рассказал специалист по европейскому туризму и туроператор Антон Потапов.
Сейчас россияне могут попасть в европейскую страну при предоставлении отрицательного ПЦР-теста и сертификата о вакцинации. Не проходить карантин смогут только те, кто недавно перенос COVID-19, сообщает Ассоциация туроператоров России.