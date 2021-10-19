Коронавирус

51 минуту назад

Липецким медикам будут доплачивать по 200 рублей за привитых от COVID-19

13 759
#коронавирус #прививка
Липецким медикам будут доплачивать по 200 рублей за привитых от COVID-19

Деньги за несколько месяцев медики получат в ноябре 2021 года. А выплаты им будут начислены с 27 августа.

Медицинским работникам государственной системы здравоохранения в Липецкой области будут доплачивать по 200 рублей за каждого человека, прошедшего вакцинацию от COVID-19. Соответствующий приказ подписал руководитель регионального управления здравоохранения.

— В случае если разные компоненты одному человеку вводились разными специалистами, выплата делится между медиками поровну. За пациента, привитого однокомпонентным препаратом, также начисляется доплата 200 рублей, — добавили в пресс-службе обладминистрации.

Сумма будет распределяться между медиками, задействованными в вакцинации. На эти цели предусмотрено 98,8 млн. рублей из федерального и областного бюджетов. При этом указанные выплаты будут учитывать в расчёте среднего дневного заработка для оплаты отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись стимулирующие выплаты.

Медработники будут получать выплаты из областного бюджета за период проведения вакцинации против коронавирусной инфекции с 27 августа по 31 декабря 2021 года. Средства поступят сотрудникам медицинских организаций в ноябре текущего года. Причём сразу за несколько месяцев, начиная с 27 августа.
13 759
#коронавирус #прививка

Комментарии (13)

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Анатолий

3 минуты назад
Вместо лекарств для больных решили уколами заколоть здоровых и убедить всех что они вылечены. Аплодирую мудрости властей...
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Житель

5 минут назад
Очень неправильное распоряжение.очень много медработников скажут: А мне и начнутся одни склоки.Обидно за непрофиссионализм
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логика

6 минут назад
за выезд к ковидным уже "доплатили"-ездить некому. Как медсестре добиться получения ? Пилим-пилим
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Эксперт

8 минут назад
По мимо медиков надо и самим привитым доплачивать иначе в этом теряется весь смысл.
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Знаток

14 минут назад
За бездомную собаку заложили14 тысяч а за человека всего 200 рублей.А его надо отловить.уговорить .Так мы не добьемся большого процента.
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Медик

21 минуту назад
вопрос, действительно,все выполняют свою работу. Тогда и нам,в стационаре, тоже что ли доплачивать надо? Ставим по 30-40 капельниц... Но в этом и заключается наша работа,колоть уколы, капельницы,делать прививки- любые - , ухаживать за больными. Зачем вы обезличивание? Медсестра уколола прививку,это её работа,она за это получает зарплату. Как и все её коллеги!!!
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привитый

22 минуты назад
... а когда мне, тоже хочу.
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Бизнес попёр

24 минуты назад
Одна поездка в утреннем автобусе, и привиты 100человек. А 2 поездки?
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Пенсионер

25 минут назад
Это только медсёстрам колющим .Они что зарплату не получают.Дибилизм.Ачто скажут врочи остальные которые уговаривали.Дибелизм.
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Теперь

30 минут назад
Медики попрут,за такие деньги заколят всех.
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