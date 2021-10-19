Липецким медикам будут доплачивать по 200 рублей за привитых от COVID-19

Деньги за несколько месяцев медики получат в ноябре 2021 года. А выплаты им будут начислены с 27 августа.

Медицинским работникам государственной системы здравоохранения в Липецкой области будут доплачивать по 200 рублей за каждого человека, прошедшего вакцинацию от COVID-19. Соответствующий приказ подписал руководитель регионального управления здравоохранения.



— В случае если разные компоненты одному человеку вводились разными специалистами, выплата делится между медиками поровну. За пациента, привитого однокомпонентным препаратом, также начисляется доплата 200 рублей, — добавили в пресс-службе обладминистрации.



Сумма будет распределяться между медиками, задействованными в вакцинации. На эти цели предусмотрено 98,8 млн. рублей из федерального и областного бюджетов. При этом указанные выплаты будут учитывать в расчёте среднего дневного заработка для оплаты отпусков, выплаты компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись стимулирующие выплаты.



Медработники будут получать выплаты из областного бюджета за период проведения вакцинации против коронавирусной инфекции с 27 августа по 31 декабря 2021 года. Средства поступят сотрудникам медицинских организаций в ноябре текущего года. Причём сразу за несколько месяцев, начиная с 27 августа.