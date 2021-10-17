Происшествия
вчера, 12:11
На Елецком мясокомбинате ввели карантин по африканской чуме свиней
12 2085
Очаг африканской чумы свиней выявлен в завезенной продукции массой 7934 килограммов.
Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, регионе произошло происшествие социально-значимого характера.
- На территории ООО «Елецкий мясокомбинат» введены ограничительные мероприятия - карантин по африканской чуме свиней, - отметили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
Африканская чума свиней – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Вирус очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. Гибель свиней при заражении - до 100%.
- В ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области от Управления ветеринарии Липецкой области поступила информация о выявлении очага африканской чумы свиней в завезенной продукции массой 7934 килограммов в ООО «Елецкий мясокомбинат» в Ельце, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Проведено заседание областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросу «Об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в России и Липецкой области, мерах по ликвидации инфицированного объекта АЧС на территории города Ельца и недопущению распространения вируса на иные территории». Вынесено постановление губернатора Липецкой области № 435 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории ООО «Елецкий мясокомбинат» городского округа город Елец Липецкой области», которым вводится карантин по африканской чуме свиней на срок до отмены ограничительных мероприятий, после уничтожения зараженной продукции в эпизоотическом очаге и проведения мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами. Определена территория ООО «Елецкий мясокомбинат», расположенного по адресу: Липецкая область, городской округ город Елец, улица Промышленная, дом 90, инфицированным объектом, в котором находятся факторы передачи возбудителя АЧС. На период действия ограничительных мероприятий на территории инфицированного объекта запрещена отгрузка продукции животноводства.
- На территории ООО «Елецкий мясокомбинат» введены ограничительные мероприятия - карантин по африканской чуме свиней, - отметили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
Африканская чума свиней – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Вирус очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. Гибель свиней при заражении - до 100%.
- В ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области от Управления ветеринарии Липецкой области поступила информация о выявлении очага африканской чумы свиней в завезенной продукции массой 7934 килограммов в ООО «Елецкий мясокомбинат» в Ельце, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Проведено заседание областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросу «Об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в России и Липецкой области, мерах по ликвидации инфицированного объекта АЧС на территории города Ельца и недопущению распространения вируса на иные территории». Вынесено постановление губернатора Липецкой области № 435 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории ООО «Елецкий мясокомбинат» городского округа город Елец Липецкой области», которым вводится карантин по африканской чуме свиней на срок до отмены ограничительных мероприятий, после уничтожения зараженной продукции в эпизоотическом очаге и проведения мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами. Определена территория ООО «Елецкий мясокомбинат», расположенного по адресу: Липецкая область, городской округ город Елец, улица Промышленная, дом 90, инфицированным объектом, в котором находятся факторы передачи возбудителя АЧС. На период действия ограничительных мероприятий на территории инфицированного объекта запрещена отгрузка продукции животноводства.
12 2085
Комментарии (12)
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хоть какое-то разнообразие
Липчанка
вова
А привезли
Наконец-то то !
Ильич
007
Импортозамещения.
мираторг
Потомственный иноагент