Происшествия

вчера, 12:11

На Елецком мясокомбинате ввели карантин по африканской чуме свиней

12 2085
#чума свиней #ветеринария
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На Елецком мясокомбинате ввели карантин по африканской чуме свиней

Очаг африканской чумы свиней выявлен в завезенной продукции массой 7934 килограммов.

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, регионе произошло происшествие социально-значимого характера.

- На территории ООО «Елецкий мясокомбинат» введены ограничительные мероприятия - карантин по африканской чуме свиней, - отметили в ГУ МЧС России по Липецкой области.

Африканская чума свиней – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Вирус очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. Гибель свиней при заражении - до 100%. 

- В ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Липецкой области от Управления ветеринарии Липецкой области поступила информация о выявлении очага африканской чумы свиней в завезенной продукции массой 7934 килограммов в ООО «Елецкий мясокомбинат» в Ельце, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области. - Проведено заседание областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии по вопросу «Об эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в России и Липецкой области, мерах по ликвидации инфицированного объекта АЧС на территории города Ельца и недопущению распространения вируса на иные территории». Вынесено постановление губернатора Липецкой области № 435 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории ООО «Елецкий мясокомбинат» городского округа город Елец Липецкой области», которым вводится карантин по африканской чуме свиней на срок до отмены ограничительных мероприятий, после уничтожения зараженной продукции в эпизоотическом очаге и проведения мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами. Определена территория ООО «Елецкий мясокомбинат», расположенного по адресу: Липецкая область, городской округ город Елец, улица Промышленная, дом 90, инфицированным объектом, в котором находятся факторы передачи возбудителя АЧС. На период действия ограничительных мероприятий на территории инфицированного объекта запрещена отгрузка продукции животноводства.
12 2085
#чума свиней #ветеринария
3

Комментарии (12)

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хоть какое-то разнообразие

вчера, 23:15
а то все - ковид, ковид...
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Липчанка

вчера, 21:00
А я думаю, с чего это вдруг свиная шея по 480 руб/ кг стала в магазине " мясо для мужика", а оно вон что! Чума!
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вова

вчера, 20:39
Чё людям жрать? Теперича свининка по 1000 рублей за кг будет?
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А привезли

вчера, 15:07
Из славного (нет) Белгорода))
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Наконец-то то !

вчера, 15:06
А то вторую вспышку пришлось бы скрывать! И так 5 тонн заныкали, потери все ж такие такие
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Ильич

вчера, 13:56
Хрюшек жалко.На фото прям красота...
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007

вчера, 13:25
И с какой фермы заражённую свинину привезли на мясокомбинат? Секрет?
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Импортозамещения.

вчера, 12:59
Раньше все корма были свои а теперь из за бугра. И небыло всякий эпидемия.
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мираторг

вчера, 12:38
монополист
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Потомственный иноагент

вчера, 12:37
Это сигнал владельцам частных подворий, занимающимся свиноводством-режьте быстрее и продавайте, а то скоро придут, порезать заставят, а продать не дадут. Хотя, возможно, именно на такую реакцию и расчёт, чтобы сбить цену на подорожавшую, из-за снижения объёма производства свинины в этом году, наша область в перечне регионов с "...эпизоотическими проблемами на предприятиях" (РБК). Ну а допустить повышения цен и роста инфляции местной власти, понятное дело, нельзя, папка заругает. Тут уж каждому хозяину подворья самому решать, резать, не резать...
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