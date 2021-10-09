Женщина выпала со второго этажа, спасти ее не удалось

Горожанка скончалась в больнице.

Сегодня ночью из окна дома на улице Энгельса со второго этажа выпала женщина. Под балконом её обнаружили местные жители. Они вызвали скорую и полицию.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, спасти женщину не удалось. Она скончалась в больнице. По данному факту проводится проверка в отделе полиции № 5 по Липецку.