Происшествия

59 минут назад

Женщина выпала со второго этажа, спасти ее не удалось

9 1942
#падение с высоты
2
Женщина выпала со второго этажа, спасти ее не удалось

Горожанка скончалась в больнице.

Сегодня ночью из окна дома на улице Энгельса со второго этажа выпала женщина. Под балконом её обнаружили местные жители. Они вызвали скорую и полицию.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, спасти женщину не удалось. Она скончалась в больнице. По данному факту проводится проверка в отделе полиции № 5 по Липецку.
9 1942
#падение с высоты
2

Комментарии (9)

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Город 48

15 минут назад
Люди в панике. Медрпботники не лечат, а только на чужом несчастье наживаются. Видимо тяжело перенесла ковид. Болезнь на самом деле коварная . Жаль людей. Берегите себя берегите близких
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Александр

31 минуту назад
Гость, это ни коронавирус это вакцина
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Гость

37 минут назад
После перенесенного коронавируса у людей едет крыша
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часто стали выпадать

40 минут назад
вакцина действует? второй полёт за сутки
ответить

-

45 минут назад
Сухо для журналистики. Почему не опросили соседей? Не навели справок?
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Вован

48 минут назад
Видимо это один из побочных эффектов коронавируса. Людям кажется, что они могут летать!
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489

52 минуты назад
черные риэлторы из-за квартир. одинокая?
ответить

в СССР такого не было

55 минут назад
за сутки уже двое выпали из окна. за год им уже счёт потеряли.
ответить

Мудиловка-рай

56 минут назад
для синегалов
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