За сутки от COVID-19 в Липецкой области вылечились 300 человек

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 55 000 случаев новой коронавирусной инфекции, 48 119 человек выздоровели, в том числе 300 за последние сутки, 5 138 — лечатся, 1 743 человека умерли, в том числе 9 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 743, в том числе 10 за последние сутки.

В больницах сегодня находятся 482 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 4 856 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждён 261 случай инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 156 случаев, второе поделили Елец и Краснинский район — по 20, третье у Тербунского района — 17. В Липецком районе — 13, в Усманском районе — 11, в Чаплыгинском районе — 10, в Добровском районе — 7, в Лебедянском районе — 6, в Лев-Толстовском районе — один заболевший.