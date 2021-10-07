Суд не стал прекращать уголовное дело по взрыву на «Либойле»

Адвокат признавшего свою вину сотрудника завода заявил ходатайство о закрытии дела и назначении штрафа. Но суд отклонил заявление. Первое слушание процесса назначили на 19 октября.

В Липецком районном суде началось рассмотрение дела по взрыву на заводе «Либойл» в селе Сенцово. Начальнику цеха ООО «Либойл» органами предварительного следствия предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба».

В ходе следствия Артём Остряков признал свою вину. Сегодня, 7 октября, проведено предварительное судебное заседание по данному уголовному делу. Защита Острякова просила суд прекратить уголовное дело и применить к подсудимому судебный штраф. Однако суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

- Судебный штраф как мера уголовно-правового характера введена в уголовное право РФ с 2016 года. Он может быть применён, если человек, привлекается к уголовной ответственности впервые, совершил преступление небольшой или средней тяжести, возместил ущерб или загладил вред перед потерпевшими, - сообщила пресс-секретарь Липецкого областного суда Юлия Дружинина. - Против удовлетворения ходатайства возражали потерпевшие. Остряков перечислил пострадавшим 50 000 рублей. Они полагают, что данные денежные средства не возмещают причинённый им ущерб в полном объёме.

Назначено первое открытое судебное заседание на 19 октября 2021 года на 14:30. В связи с согласием подсудимого с предъявленным обвинением дело будет рассматриваться в особом порядке судебного разбирательства.



- Особый порядок – рассмотрение дела без исследования и оценки доказательств вины подсудимого при его согласии с предъявленным обвинением. Приговор, постановленный в особом порядке судебного разбирательства, может быть только обвинительным, а наказание – не превышать 2/3 максимального наказания, предусмотренного санкцией статьи. Часть.1 ст. 217 УК РФ предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы, - уточнили в областном суде.

Напомним, в ходе расследования установили, что в 09:40 28 декабря 2020 года часов в цехе экстракции производились ремонтные работы с нарушением требований промышленной безопасности, что повлекло взрыв и воспламенение помещения. В результате двум работникам предприятия были причинены телесные повреждения в виде ожогов 60% тела, причинившие тяжкий вред здоровью. Кроме того, предприятию причинен крупный материальный ущерб в 145,3 млн рублей.

