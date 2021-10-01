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Автомобиль виновника аварии на улице Баумана с четырьмя погибшими двигался со скоростью 180 км/ч

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#авария #ДТП
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Автомобиль виновника аварии на улице Баумана с четырьмя погибшими двигался со скоростью 180 км/ч

Поздним вечером 27 марта на улице Баумана в Липецка столкнулись три автомобиля – две «Киа Рио» и патрульный автомобиль ГИБДД. В аварии погибли четыре человека, а двоим, в числе которых и виновник аварии, был причинен вред здоровью различной тяжести. Сотрудники ГИБДД в столкновении не пострадали

В ходе расследования причин аварии, сотрудниками СЧ СУ УМВД России по Липецкой области, установлено, что виновником ДТП явился водитель одного из автомобилей «Киа Рио». Экспертиза показала, что он двигался со скоростью, намного превышающей допустимую (60 км/ч). В момент удара стрелка спидометра замерла на скорости 180 км/ч. То, что машина двигалась именно с такой скоростью, подтвердила и автотехническая экспертиза.   

«Дорожное покрытие было влажным, шел снег, и автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Киа Рио», а затем с патрульным автомобилем. В «Киа», с которой столкнулся автомобиль виновника ДТП,  погибли водитель и его пассажиры: жена и родители. Водитель, совершивший аварию, и пассажир его автомобиля, были не пристегнуты и получили тяжелые травмы. При осмотре салона его автомобиля эксперты обнаружили начатую бутылку водки, впоследствии  экспертиза выявила в его крови этиловый спирт в концентрации 2,4%», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

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СЧ СУ УМВД России по Липецкой области виновнику ДТП предъявлено обвинение в совершении  преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», максимальная санкция которой – 15 лет лишения свободы.

Мужчине предъявлено соответствующее обвинение. 

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
18 3712
#авария #ДТП
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Комментарии (18)

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Майор

14 минут назад
КАК он смог на таком участке дороги разогнать это корыто до 180км/час? Не верится
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Липчанка

28 минут назад
Неравнодушный горожанин, семья целая погибла! А пьянь всегда выживает
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Зоркий

45 минут назад
Получается, что в киа, где все были пристегнуты, все погибли, а в тачке, где никто пристегнут не был, все выжили?
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Римма

48 минут назад
А что вы хотели? Бывший губер разьезжает пьяный в хламину, что же требовать от простых людей.
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Достоевский

50 минут назад
Это же что в голове у человека должно быть , что бы ехать с такой скоростью ?
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А

55 минут назад
бутылка водки совсем не пострадала?
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Липчанин

57 минут назад
Только конфискация автомобилей, по этом теме разговаривал с американцем. Он сказал, типа знали бы вы как брали в 50-60-х наши полицейские, то ваши святыми сейчас кажутся. Но там поменялась власть и сознание людей, началась масштабно чистить ряды, это когда не увольняют задним числом, а перед строем срывают погоны и решением суда человека обнкляют все госотчисления в пенсионные медицинские фонды и т.д. Человек в 30 - 40лет начинает жить с чистого листа. А у нас сделали полиграф и тот кто сел за него сразу установил расценки что б его пройти.
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Неравнодушный горожанин

сегодня, 13:36
За такие маневры надо давать по полной программе - из-за дурости одного водятла пострадало столько человек. Сейчас в суде начнет лить крокодиловы слезы: дети, здоровье подводит, испугался экипажа ДПС. А судья всплакнет и даст восемь лет условно.
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Готэм

сегодня, 13:36
Интересно водка выживает везде, стаканчик пластиковый разорвало от удара а бутылке водки хоть бы хны
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Ванька Грозный

сегодня, 13:34
Красотища-то какая , лепота !!
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