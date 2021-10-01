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Автомобиль виновника аварии на улице Баумана с четырьмя погибшими двигался со скоростью 180 км/ч
Поздним вечером 27 марта на улице Баумана в Липецка столкнулись три автомобиля – две «Киа Рио» и патрульный автомобиль ГИБДД. В аварии погибли четыре человека, а двоим, в числе которых и виновник аварии, был причинен вред здоровью различной тяжести. Сотрудники ГИБДД в столкновении не пострадали.
«Дорожное покрытие было влажным, шел снег, и автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Киа Рио», а затем с патрульным автомобилем. В «Киа», с которой столкнулся автомобиль виновника ДТП, погибли водитель и его пассажиры: жена и родители. Водитель, совершивший аварию, и пассажир его автомобиля, были не пристегнуты и получили тяжелые травмы. При осмотре салона его автомобиля эксперты обнаружили начатую бутылку водки, впоследствии экспертиза выявила в его крови этиловый спирт в концентрации 2,4%», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
СЧ СУ УМВД России по Липецкой области виновнику ДТП предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», максимальная санкция которой – 15 лет лишения свободы.
Мужчине предъявлено соответствующее обвинение.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
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