Автомобиль виновника аварии на улице Баумана с четырьмя погибшими двигался со скоростью 180 км/ч

Поздним вечером 27 марта на улице Баумана в Липецка столкнулись три автомобиля – две «Киа Рио» и патрульный автомобиль ГИБДД. В аварии погибли четыре человека, а двоим, в числе которых и виновник аварии, был причинен вред здоровью различной тяжести. Сотрудники ГИБДД в столкновении не пострадали .





«Дорожное покрытие было влажным, шел снег, и автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Киа Рио», а затем с патрульным автомобилем. В «Киа», с которой столкнулся автомобиль виновника ДТП,















СЧ СУ УМВД России по Липецкой области виновнику ДТП предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», максимальная санкция которой – 15 лет лишения свободы.



Мужчине предъявлено соответствующее обвинение.



Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

В ходе расследования причин аварии, сотрудниками СЧ СУ УМВД России по Липецкой области, установлено, что виновником ДТП явился водитель одного из автомобилей «Киа Рио». Экспертиза показала, что он двигался со скоростью, намного превышающей допустимую (60 км/ч). В момент удара стрелка спидометра замерла на скорости 180 км/ч. То, что машина двигалась именно с такой скоростью, подтвердила и автотехническая экспертиза.«Дорожное покрытие было влажным, шел снег, и автомобиль вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с «Киа Рио», а затем с патрульным автомобилем. В «Киа», с которой столкнулся автомобиль виновника ДТП, погибли водитель и его пассажиры: жена и родители . Водитель, совершивший аварию, и пассажир его автомобиля, были не пристегнуты и получили тяжелые травмы. При осмотре салона его автомобиля эксперты обнаружили начатую бутылку водки, впоследствии экспертиза выявила в его крови этиловый спирт в концентрации 2,4%», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.СЧ СУ УМВД России по Липецкой области виновнику ДТП предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения», максимальная санкция которой – 15 лет лишения свободы.Мужчине предъявлено соответствующее обвинение.