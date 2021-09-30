НЛМК Live

58 минут назад

НЛМК расширяет сотрудничество со стартапами

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#стартапы
НЛМК расширяет сотрудничество со стартапами

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, присоединилась к проекту SberUnity – платформе Сбера для организации взаимодействия крупных компаний, стартапов и инвесторов. Сервис расширит возможности Группы НЛМК для сотрудничества с технологическими компаниями, предлагающими инновационные решения в металлургии, энергетике, экологии, логистике, в области цифровых технологий и для улучшения других бизнес-процессов. 

Зарегистрированные на платформе SberUnity стартапы с MVP или готовым продуктом формируют базу технологических решений, доступных для корпораций-партнеров. Благодаря эффективной среде взаимодействия, стартапы могут найти потенциальных клиентов для проведения пилотных проектов, а крупные компании – выбирать и тестировать предложенные решения для повышения своей эффективности. 

Через воронку инновационных проектов ПАО «НЛМК» уже прошли тысячи стартапов, решения которых применимы для различных направлений бизнеса, более 500 из них уже прошли экспертную проработку в компании, порядка 100 были внедрены или находятся на стадии пилотного внедрения. 

«При поддержке Группы НЛМК пилотный инновационный проект может стать реально работающей технологией, которая докажет свою эффективность, принесет прибыль клиенту и обеспечит стартапу возможность дальнейшего тиража решения», - прокомментировал вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК Сергей Чеботарёв. 

Оставить заявку на сотрудничество с Группой НЛМК также можно на сайте

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#стартапы

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