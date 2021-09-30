58 минут назад
НЛМК расширяет сотрудничество со стартапами
Группа НЛМК, международная металлургическая компания, присоединилась к проекту SberUnity – платформе Сбера для организации взаимодействия крупных компаний, стартапов и инвесторов. Сервис расширит возможности Группы НЛМК для сотрудничества с технологическими компаниями, предлагающими инновационные решения в металлургии, энергетике, экологии, логистике, в области цифровых технологий и для улучшения других бизнес-процессов.
Через воронку инновационных проектов ПАО «НЛМК» уже прошли тысячи стартапов, решения которых применимы для различных направлений бизнеса, более 500 из них уже прошли экспертную проработку в компании, порядка 100 были внедрены или находятся на стадии пилотного внедрения.
«При поддержке Группы НЛМК пилотный инновационный проект может стать реально работающей технологией, которая докажет свою эффективность, принесет прибыль клиенту и обеспечит стартапу возможность дальнейшего тиража решения», - прокомментировал вице-президент по энергетике и экологии Группы НЛМК Сергей Чеботарёв.
Оставить заявку на сотрудничество с Группой НЛМК также можно на сайте.