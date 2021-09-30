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Заключенного липецкой колонии обвиняют в растлении детей
Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 49-летнего ранее осужденного мужчины, отбывающего наказание в виде 20-ти лет лишения свободы за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних.
- Дополнительные факты преступной деятельности заключенного были выявлены сотрудниками «К» УМВД РФ по Липецкой области, они же нашли потерпевших, и способствовали сбору доказательственной базы, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
По данным следствия, обвиняемый, отбывая в одном из исправительных учреждений Липецкой области срок за преступления против половой неприкосновенности, вел активную переписку в социальных сетях с несовершеннолетними. Стараясь получить интимные фотографии, он злоупотребил доверием пятерых детей, возраста от 12 до 14 лет, представляясь их ровесницей, пересылал им изображения интимного содержания и взамен получал их фото в обнаженном виде. Затем мужчина шантажировал детей и заставлял их присылать ему новые интимные фотографии.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
ахах
Липчанка
Марфуша
Липчанин
Юлька