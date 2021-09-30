Заключенного липецкой колонии обвиняют в растлении детей

Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 49-летнего ранее осужденного мужчины, отбывающего наказание в виде 20-ти лет лишения свободы за совершение половых преступлений в отношении несовершеннолетних.

«В ходе следствия получены достаточные данные, необходимые для предъявления злоумышленнику обвинения в совершении 12-ти эпизодов преступлений в отношении несовершеннолетних: по ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних»), ч. 5 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий), п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (приобретение, хранение и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних)», - сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области.



- Дополнительные факты преступной деятельности заключенного были выявлены сотрудниками «К» УМВД РФ по Липецкой области, они же нашли потерпевших, и способствовали сбору доказательственной базы, - рассказали в пресс-службе областного управления МВД.



По данным следствия, обвиняемый, отбывая в одном из исправительных учреждений Липецкой области срок за преступления против половой неприкосновенности, вел активную переписку в социальных сетях с несовершеннолетними. Стараясь получить интимные фотографии, он злоупотребил доверием пятерых детей, возраста от 12 до 14 лет, представляясь их ровесницей, пересылал им изображения интимного содержания и взамен получал их фото в обнаженном виде. Затем мужчина шантажировал детей и заставлял их присылать ему новые интимные фотографии.



Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

