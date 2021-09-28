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В Липецкой области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 27%

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#ОРВИ #грипп
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В Липецкой области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 27%

Всего ОРВИ за неделю заболели 7025 человек. 

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, за неделю с 20 по 26 сентября было зарегистрировано 7025 случаев острых респираторных вирусных инфекций, заболеваемость оказалась на 27% выше уровня предыдущей недели. Для сравнения, на начало месяца за тот же период - за неделю с 30 августа по 5 сентября в нашем регионе зарегистрировали 3923 случая острых респираторных вирусных инфекций. То есть за этот месяц заболеваемость резко выросла.

Среди заболевших 39% составляют лица старше 15 лет, заболеваемость которых на 26% выше среднемноголетнего уровня, что связано с высокой заболеваемостью COVID-19 среди данного контингента. Прирост заболеваемости отмечен также среди детей: на 17% среди детей до 2 лет, на 12% - среди детей 3-6 лет, на 29% - среди школьников.

60% всех случаев ОРВИ по области зарегистрировано в городе Липецке (за неделю зарегистрирован 4241 случай).

Лабораторно обследовано 207 человек, положительные пробы (1%) были представлены аденовирусами и риновирусами, вирусов гриппа не выявлено. В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов как среди здоровых лиц, так и среди больных ОРВИ, отмечен рост активности циркуляции негриппозных респираторных вирусов: парагриппа, адено-, РС- и риновирусов (в том числе обнаружены в 12,7% положительных проб от клинически здоровых лиц).

В области продолжается иммунопрофилактическая кампания против гриппа в рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинами «Ультрикс Квадри» (четырехвалентная) и «Совигрипп» (трехвалентная). Оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. До декабря планируют вакцинировать против гриппа не менее 60% населения области или 684 тысячи человек.

По состоянию на 27 сентября прививками охвачено 13,2% жителей области, вакцинировано более 152 тысяч человек, в том числе более 49,9 тысячи детей. Сделать прививку можно в государственных медицинских организациях по месту жительства, работы, учебы.
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#ОРВИ #грипп
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Комментарии (2)

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21

9 минут назад
Ну начинается * .
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ГостьЯ

27 минут назад
Карантин требуют наши сердца, Карантин требуют наши глаза, В нашем смехе и в наших слезах, И в пульсации вен Карантин! Мы ждем карантин.
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