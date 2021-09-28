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В Липецкой области выявлены 223 случая инфицирования коронавирусом, от COVID-19 умерли девять человек
За минувшие сутки в Липецкой области выявлен223 случая инфицирования коронавирусом, 285 человек завершили лечение от COVID-19, девять человек от болезни умерли.
В больницах находятся 530 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 4626 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 223 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
г. Липецк - 86
г. Елец - 10
Воловский район - 6
Грязинский район - 3
Данковский район - 8
Добринский район - 17
Добровский район - 7
Задонский район - 14
Краснинский район - 7
Лебедянский район - 17
Лев-Толстовский район - 7
Липецкий район - 18
Тербунский район - 5
Усманский район - 14
Хлевенский район - 3
Чаплыгинский район - 1.