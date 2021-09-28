В Липецкой области выявлены 223 случая инфицирования коронавирусом, от COVID-19 умерли девять человек

За минувшие сутки в Липецкой области выявлен223 случая инфицирования коронавирусом, 285 человек завершили лечение от COVID-19, девять человек от болезни умерли.

Как сообщает региональный штаб по предупреждению развитию коронавирусной эпидемии, с марта прошлого года на территории Липецкой области зарегистрировано 52 569 случаев новой коронавирусной инфекции, 45 739 человек выздоровели, 1 647 человек умерли, 5 156 – находятся на лечении.



В больницах находятся 530 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 4626 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 223 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



г. Липецк - 86

г. Елец - 10

Воловский район - 6

Грязинский район - 3

Данковский район - 8

Добринский район - 17

Добровский район - 7

Задонский район - 14

Краснинский район - 7

Лебедянский район - 17

Лев-Толстовский район - 7

Липецкий район - 18

Тербунский район - 5

Усманский район - 14

Хлевенский район - 3

Чаплыгинский район - 1.

