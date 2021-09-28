Коронавирус

11 минут назад

В Липецкой области выявлены 223 случая инфицирования коронавирусом, от COVID-19 умерли девять человек

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#коронавирус
В Липецкой области выявлены 223 случая инфицирования коронавирусом, от COVID-19 умерли девять человек

За минувшие сутки в Липецкой области выявлен223 случая инфицирования коронавирусом, 285 человек завершили лечение от COVID-19, девять человек от болезни умерли.

Как сообщает региональный штаб по предупреждению развитию коронавирусной эпидемии, с марта прошлого года на территории Липецкой области зарегистрировано 52 569 случаев новой коронавирусной инфекции, 45 739 человек выздоровели, 1 647 человек умерли, 5 156 – находятся на лечении. 
 
В больницах находятся 530 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 4626 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 
 
За последние сутки в регионе подтверждены 223 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 
 
г. Липецк - 86 
г. Елец - 10 
Воловский район - 6 
Грязинский район - 3 
Данковский район - 8 
Добринский район - 17 
Добровский район - 7 
Задонский район - 14 
Краснинский район - 7 
Лебедянский район - 17 
Лев-Толстовский район - 7 
Липецкий район - 18 
Тербунский район - 5 
Усманский район - 14 
Хлевенский район - 3 
Чаплыгинский район - 1.
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#коронавирус

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