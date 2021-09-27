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В Испании погиб россиянин, пытавшийся спасти тонущую подругу

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В Испании россиянин бросился спасать тонущую в море подругу и погиб вместе с ней на глазах у жены, сообщает Лента.ру.

Россиянин, работающий в городе Торревьеха фитнес-тренером, отправился на море вместе с супругой и ее подругой из Финляндии. На попавших в Сеть видеокадрах видно, как девушка прыгнула со скалы в штормящее море.

Сначала она пыталась выбраться из воды самостоятельно, однако волны относили ее от берега — тогда мужчина со словами «пойду ее спасать» нырнул в воду следом за ней. Спасти девушку он не смог и утонул сам: сперва им удалось ухватиться за выступающий камень, но вскоре их смыла сильная волна.

Тело утонувшей девушки спасатели нашли в четверг, спустя пять часов после поисков - на пляже Лос-Локос. Еще почти через сутки было найдено тело россиянина.
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