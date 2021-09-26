Происшествия

сегодня, 10:38

Мужчина разнес рукояткой ножа зеркало в лифте

45 3303
#хулиганство #вандализм
4

В УК «Елецкий микрорайон» просят опознать хулигана.

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Сегодня в полночь парень разнес рукояткой ножа зеркало в лифте второго подъезда дома №7а по улице Елецкое шоссе в Липецке. Свои действия он сопровождал бранью в адрес какой-то «снежной королевы»

- Камера наблюдения зафиксировала явно пьяного мужчину, который вышел на площадке 10 этажа. Страшно себе представить, что было бы, если бы ему встретился кто-нибудь из жильцов дома! В понедельник мы будем обращаться в полицию с заявлением о привлечении хулигана к ответственности за повреждение общедомового имущества. В свою очередь, просим жителей дома помочь нам опознать этого человека и быть внимательными при встрече с ним, - заявили GOROD48 в УК «Елецкий микрорайон».
45 3303
#хулиганство #вандализм
4

Комментарии (45)

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Колхозеющий липецк

1 минуту назад
Еще в человейниках есть желающие конуру купить?
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Ну и

2 минуты назад
Вот, что делает отмена крепостного права
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любопытный

3 минуты назад
А почему с заявой в понедельник?Полиция по воскресеньям не работает?
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Гость

4 минуты назад
да это Кай за Герду мстит Снежной Королеве))))ну а вообще жуть,конечно!куда это существо с ножом пошло???
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Пассажир

5 минут назад
Срочно найти и изолировать от общества клоуна. Желательно поместить к снежной королеве.
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57

13 минут назад
Ух колхоз
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Лукерья

14 минут назад
По манерам разве не похож на жителя данного района?
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Нече..

20 минут назад
. на зеркало пенять, коли рожа крива!
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Коммунист

29 минут назад
Это, не, Джугашвили банки грабил, а хипстеры только зеркала бить могут. Да в грязь падать на митингах при виде женщины в полицейской форме
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1

31 минуту назад
Отправить на принудительное лечение, а потом и работы, наркомана.
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