Мужчина разнес рукояткой ножа зеркало в лифте

В УК «Елецкий микрорайон» просят опознать хулигана.



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Сегодня в полночь парень разнес рукояткой ножа зеркало в лифте второго подъезда дома №7а по улице Елецкое шоссе в Липецке. Свои действия он сопровождал бранью в адрес какой-то «снежной королевы»



- Камера наблюдения зафиксировала явно пьяного мужчину, который вышел на площадке 10 этажа. Страшно себе представить, что было бы, если бы ему встретился кто-нибудь из жильцов дома! В понедельник мы будем обращаться в полицию с заявлением о привлечении хулигана к ответственности за повреждение общедомового имущества. В свою очередь, просим жителей дома помочь нам опознать этого человека и быть внимательными при встрече с ним, - заявили GOROD48 в УК «Елецкий микрорайон».

