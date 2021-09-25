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В горах Сочи выпало 12 см снега

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В горах Сочи при температуре минус один впало около 12 см снега в ночь на 25 сентября. Непогода продолжается, сообщает ТАСС со ссылкой на синоптика курорта Адриан Коротеев.

Эксперт уточнил, что осадки вызваны североатлантическим циклоном. Накануне вечером сильные дожди прошли на Крымском полуострове, сегодня зона непогоды сместилась с запада на восток.

25 сентября объявлено экстренное предупреждение, связанное с ливнями, градом, снижением температуры воздуха. Пользователи в социальных сетях выкладывают видео с дождём и снегом, который прошёл в горах Красной поляны.

Кроме того, снегопад начался и в Лагонаках. На записях с камер видно, что деревья и землю уже хорошо засыпало снегом, а дорожное покрытие мокрое.
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