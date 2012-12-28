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Происшествия
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сегодня, 16:01
Пропавшего пять дней назад в Грязях мужчину нашли живым
Пенсионер передан родственникам.
Сегодня пенсионера нашли на улице в Грязях — все эти дни страдающий деменцией пенсионер просто скитался по городу.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с мужчиной все хорошо, он передан родственникам.
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