Пропавшего пять дней назад в Грязях мужчину нашли живым

Пенсионер передан родственникам.

В Грязях с 29 марта искали 75-летнего мужчину. Он вышел из дома и пропал.Сегодня пенсионера нашли на улице в Грязях — все эти дни страдающий деменцией пенсионер просто скитался по городу.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, с мужчиной все хорошо, он передан родственникам.