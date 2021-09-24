Коронавирус

47 минут назад

В Липецкой области за сутки выявлено 217 случаев коронавирусной инфекции, 9 человек от COVID-19 умерли

4 330
#коронавирус
1
В Липецкой области за сутки выявлено 217 случаев коронавирусной инфекции, 9 человек от COVID-19 умерли

За минувшие сутки 232 человека в регионе завершили лечение от COVID-19.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 51695 случаев новой коронавирусной инфекции, 45136 человек выздоровели, 1610 человек умерли. 4949 — на лечении. 

В больницах находятся 539 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 4410 пациентов с лёгкой формой COVID-19. 

За последние сутки в регионе подтверждены 217 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: 

г. Липецк - 71 
г. Елец - 23 
Воловский район - 2 
Грязинский район - 40 
Добровский район - 3 
Елецкий район - 6 
Задонский район - 7 
Краснинский район - 7 
Лебедянский район - 37 
Липецкий район - 6 
Становлянский район - 2 
Тербунский район - 3 
Усманский район - 1 
Хлевенский район - 9
4 330
#коронавирус
1

Комментарии (4)

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ннн

14 минут назад
все больницы закрыли а 71 человек болеют из них 61 дома. ковид а почему не ОРВИ?
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хoрoшo

23 минуты назад
ранее липецке былo 120 заражений в день, а пoтoм стали разбивать эту цифру пo районам. И уже 74 ! молодцы! уже несколько дней не ленятся раскидывать эту цифру пo районам. не забывайте прo Чаплыгин! Почему-тo туда кoвид не добирается.
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Хотелось бы услышать.

39 минут назад
Где данные, сколько привиты в больницах? А они есть.
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Гость

41 минуту назад
Переведите школы на дистанционку, посмотрите сколько детей более, чего ждёте пока дети умирать начнут
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