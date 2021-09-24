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28 минут назад

«Липецкгорсвет» начал подготовку праздничной иллюминации к Новому году

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#Новый год #иллюминация
«Липецкгорсвет» начал подготовку праздничной иллюминации к Новому году

«Липецкорсвет» приступил к проверке праздничных украшений, которые появятся на улицах города в преддверии Нового года.

Работники «Липецкорсвета» поверяют работоспособность кабелей и светодиодов новогодней иллюминации,  в том числе консолей «Часы» и «Зимние узоры» на улице Советской и световых перетяжек на проспекте Мира. 
 
- Мы проверили исправность конструкций, демонтировали нуждающиеся в ремонте украшения и уже приступили к ремонту иллюминации. Самый трудоемкий процесс – перепайка проводов гирлянд. Тем не менее, постараемся восстановить все элементы, чтобы к началу новогоднего сезона вернуть консоли на прежние места, - рассказал директор «Липецкгорсвета» Павел Звонарев.
 
Праздничные инсталляции, которые устанавливают на улицах накануне Нового года, сейчас находятся на складе предприятия. В их числе светящиеся карета, фонари, шатер, оркестр снеговиков, полярные медведи и сказочный заяц. В перечне необходимых работ не только обследование и устранение технических неисправностей, но и восстановление конструкций, пострадавших от рук вандалов. Все работы также должны закончить до Нового года.
 
Кстати, планируется, что в этом году в Липецке станет больше площадок для новогодних гуляний. Пространство перед спорткомплексом «Звёздный» должно стать главным конкурентом центральной площади города – Петра Великого. Ожидается, что у «Звёздного» установят праздничную ель, светящийся шатер, смонтируют фотозоны и различные украшения.

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#Новый год #иллюминация

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