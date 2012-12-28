Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
17-летняя ельчанка оформила на мать кредит и едва не перевела 957 000 рублей мошенникам
Происшествия
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сегодня, 13:39
Липчанин получил два года колонии за мошенничество
Для получения ипотечного кредита житель Липецкой области предоставил в мичуринский банк ложные сведения.
«В 2023 году подсудимый похитил у кредитной организации свыше 1,9 млн рублей путем предоставления заведомо ложных сведений о своей трудовой деятельности и состоянии приобретаемого в залог недвижимого имущества», — сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
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