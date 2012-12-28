Липчанин получил два года колонии за мошенничество

Для получения ипотечного кредита житель Липецкой области предоставил в мичуринский банк ложные сведения.

К двум годам лишения свободы приговорил Мичуринский районный суд 56-летнего жителя Липецкой области.«В 2023 году подсудимый похитил у кредитной организации свыше 1,9 млн рублей путем предоставления заведомо ложных сведений о своей трудовой деятельности и состоянии приобретаемого в залог недвижимого имущества», — сообщили в прокуратуре Тамбовской области.