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Пятеро альпинистов погибли на Эльбрусе
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Пять альпинистов погибли на Эльбрусе, спасены 14 человек.
Из группы альпинистов из 19 человек, которая попала в метель при восхождении на Эльбрус, погибли пятеро. Остальных удалось эвакуировать живыми.
Спасательная операция была завершена около 3 часов ночи 24 сентября. 14 человек спустили на поляну Азау на ратраках и передали врачам. Еще пятеро альпинистов скончались.
В ночь на пятницу на горе проходила поисково-спасательная операция, к ней были привлечены почти 70 человек и 16 единиц техники, - передает "Интерфакс".
Поиски группы осложнялись порывами ветра до 40 м.с., температурой -20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра.
Накануне группа из 19 альпинистов, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.
Началась пурга, дул сильнейший ветер, порывами до 70 метров в секунду. В МЧС отметили, что видимость в районе поисков составляла не более метра.
Организаторы похода не обеспечили достаточное количество гидов — их было всего двое. По предварительным данным, они сами покинули группу и ушли в неизвестном направлении, - сообщил информированный источник.
Среди застрявших были альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, Новороссийска, Якутска, Перми, Тюмени, Обнинска и Челябинска. Все — старше 30 лет, в большинстве своем без опыта. Поиски группы осложнялись порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой минус 20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра. По факту гибели альпинистов на Эльбрусе началась доследственная проверка, - передает Bfm.ru.
Туристическая компания, организовавшая восхождение на Эльбрус, дала свою версию событий и назвала причину гибели альпинистов. Сообщение опубликовано в Instagram-аккаунте организации.
"У нас сегодня случилась беда: две группы Ильи Чуйкова и Антона Никифорова попали в небывалый шторм на спуске с вершины. Погибло 5 участников", - написала туристическая компания.
Отмечалось, что 16 человек сопровождали четыре профессионала.
Когда одной из участниц стало плохо, группа уже успела подняться на плато вершины (около 10:00) — в итоге девушку спустили на Седловину с помощником инструктора.
Старший гид группы, которая оказалась в бедственном положении на Эльбрусе, рассказал РЕН ТВ подробности трагедии.
Гид Денис Алимов рассказал, что является организатором восхождения. Накануне он получил информацию от гида-волонтера, который сумел первым сообщить о происшествии.
"Получил информацию от гида-волонтера, который спускал пострадавшую девушку с самого начала - она умерла у него на руках. Он первый спустился вниз, вызвал ратрак. Он подал сигнал МЧС, что началась трагедия. Они в 10 утра вышли на плато кратера, присели отдохнуть. Там девушке стало плохо, она приняла решение спускаться вниз. Помощник пристегнул ее к себе, начали спускаться", - пояснил Алимов.
По его словам, остальная группа двинулась к вершине. Был сильный ветер, но погода казалась устойчивой.
"Начался сильный шторм, исчезла видимость, как в кино. Я делаю вывод, что произошло резкое падение атмосферного давления. Девушка потеряла сознание, которую он вел. Он доволок до изгиба рельефа, пытался оживить, нашатырь давал. Но она, не приходя в сознание, умерла у него на глазах. Это произошло примерно в 11 часов", - пояснил гид.
Волонтер ожидал группу до 15 часов. Однако другие альпинисты не спускались, и тогда мужчина понял, что наверху случилось что-то нехорошее.
Спасательная операция была завершена около 3 часов ночи 24 сентября. 14 человек спустили на поляну Азау на ратраках и передали врачам. Еще пятеро альпинистов скончались.
В ночь на пятницу на горе проходила поисково-спасательная операция, к ней были привлечены почти 70 человек и 16 единиц техники, - передает "Интерфакс".
Поиски группы осложнялись порывами ветра до 40 м.с., температурой -20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра.
Накануне группа из 19 альпинистов, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.
Началась пурга, дул сильнейший ветер, порывами до 70 метров в секунду. В МЧС отметили, что видимость в районе поисков составляла не более метра.
Организаторы похода не обеспечили достаточное количество гидов — их было всего двое. По предварительным данным, они сами покинули группу и ушли в неизвестном направлении, - сообщил информированный источник.
Среди застрявших были альпинисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Екатеринбурга, Новороссийска, Якутска, Перми, Тюмени, Обнинска и Челябинска. Все — старше 30 лет, в большинстве своем без опыта. Поиски группы осложнялись порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой минус 20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра. По факту гибели альпинистов на Эльбрусе началась доследственная проверка, - передает Bfm.ru.
Туристическая компания, организовавшая восхождение на Эльбрус, дала свою версию событий и назвала причину гибели альпинистов. Сообщение опубликовано в Instagram-аккаунте организации.
"У нас сегодня случилась беда: две группы Ильи Чуйкова и Антона Никифорова попали в небывалый шторм на спуске с вершины. Погибло 5 участников", - написала туристическая компания.
Отмечалось, что 16 человек сопровождали четыре профессионала.
Когда одной из участниц стало плохо, группа уже успела подняться на плато вершины (около 10:00) — в итоге девушку спустили на Седловину с помощником инструктора.
Старший гид группы, которая оказалась в бедственном положении на Эльбрусе, рассказал РЕН ТВ подробности трагедии.
Гид Денис Алимов рассказал, что является организатором восхождения. Накануне он получил информацию от гида-волонтера, который сумел первым сообщить о происшествии.
"Получил информацию от гида-волонтера, который спускал пострадавшую девушку с самого начала - она умерла у него на руках. Он первый спустился вниз, вызвал ратрак. Он подал сигнал МЧС, что началась трагедия. Они в 10 утра вышли на плато кратера, присели отдохнуть. Там девушке стало плохо, она приняла решение спускаться вниз. Помощник пристегнул ее к себе, начали спускаться", - пояснил Алимов.
По его словам, остальная группа двинулась к вершине. Был сильный ветер, но погода казалась устойчивой.
"Начался сильный шторм, исчезла видимость, как в кино. Я делаю вывод, что произошло резкое падение атмосферного давления. Девушка потеряла сознание, которую он вел. Он доволок до изгиба рельефа, пытался оживить, нашатырь давал. Но она, не приходя в сознание, умерла у него на глазах. Это произошло примерно в 11 часов", - пояснил гид.
Волонтер ожидал группу до 15 часов. Однако другие альпинисты не спускались, и тогда мужчина понял, что наверху случилось что-то нехорошее.
163