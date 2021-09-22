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41 минуту назад

Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий на 5,9% в 2022 году

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#пенсия #индексация

Страховые пенсии в следующем году будут проиндексированы на 5,9%.

Индексация страховых пенсий в будущем году составит 5,9%, - рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Индексация проводится на уровне выше годовой инфляции, - передает РИА Новости.

Накануне Минэкономразвития представило новый прогноз, в соответствии с которым инфляция в следующем году составит 5,8%.

"С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%", — отметил представитель Минтруда.

В 2022 году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Страховые пенсии ежегодно индексируют 1 января. В этом году индексация составила 6,3%, а средний размер пенсии — 16 789 рублей.
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#пенсия #индексация

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