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41 минуту назад
Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий на 5,9% в 2022 году
Страховые пенсии в следующем году будут проиндексированы на 5,9%.
Индексация страховых пенсий в будущем году составит 5,9%, - рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Индексация проводится на уровне выше годовой инфляции, - передает РИА Новости.
Накануне Минэкономразвития представило новый прогноз, в соответствии с которым инфляция в следующем году составит 5,8%.
"С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%", — отметил представитель Минтруда.
В 2022 году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.
Страховые пенсии ежегодно индексируют 1 января. В этом году индексация составила 6,3%, а средний размер пенсии — 16 789 рублей.
Накануне Минэкономразвития представило новый прогноз, в соответствии с которым инфляция в следующем году составит 5,8%.
"С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%", — отметил представитель Минтруда.
В 2022 году неработающие пенсионеры будут получать 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.
Страховые пенсии ежегодно индексируют 1 января. В этом году индексация составила 6,3%, а средний размер пенсии — 16 789 рублей.