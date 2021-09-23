День драйва по-Mitsubishi! МЦ Липецк рулит!

Легендарные автомобили на Большом Внедорожном тест-драйве от МЦ Липецк.

Рецепт незабываемого мероприятия прост: уютное место, крутые внедорожники, незабываемая трасса и море эмоций! 18 сентября в горнолыжном комплексе под Липецком прошел тест-драйв внедорожников и кроссоверов Mitsubishi, номинантов и победителей ежегодной премии «Внедорожник года».

Проверили внедорожники Mitsubishi в сложнейших условиях: грязь, колеи, почти вертикальные подъемы, спуски и преодоление сложного брода.

На внедорожный тест-драйв от официального дилера Mitsubishi Motors в Липецке, который прошел горнолыжном комплексе под Липецком, приехали около 800 любителей бездорожья и крутых автомобилей. Все они жаждали прокатиться за рулем по бездорожью и провести увлекательно субботний день с семьей и друзьями!









На тест-драйве можно было испытать весь внедорожный ряд Mitsubishi: на выбор гостей предлагались модели новый PAJERO SPORT, пикап L200, обновленный OUTLANDER и стильные ASX и Eclipse Cross. Одни из самых передовых систем полного привода, высокий клиренс и другие внедорожные качества позволяли автомобилям раз за разом беспрепятственно проходить непростую трассу, которая с каждым заездом разбивалась все сильнее.





Пока одни катались, другие развлекались от души: организаторы тест-драйва приготовили программу для гостей всех возрастов. Участники мероприятия упражнялись на спортивных площадках, катались на веломобилях и электросамокатах. Юных гостей сразу увлекли аниматоры, которые приготовили интересные активности, игры, аквагрим.













Завершилось мероприятие запуском воздушных шаров в небо!









Любую модель можно оценить в дорожных условиях на пробной поездке, выбрать из множества комплектаций и купить – сейчас на особенно выгодных условиях! Подробности в ДЦ Mitsubishi МЦ Липецк!

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