Общество

21 минуту назад

Илья Тузов покидает администрацию Липецкой области

4 722
#Тузов #Востриков
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Илья Тузов покидает администрацию Липецкой области

Вице-губернатор увольняется по собственному желанию.

Вице-губернатор Илья Тузов покидает свой пост.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области, Илья Тузов уже написал заявление об увольнении. О своих дальнейших планах чиновник не сообщает.

- В ближайшее время мы сообщим, кто станет новым вице-губернатором, - заявили  в пресс-службе администрации.

В должности вице-губернатора Илья Тузов курировал областные управления строительства и архитектуры, дорог и транспорта, энергетики и тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции региона и инспекции государственного строительного надзора Липецкой области.

Илья Тузов родился в 1986 году в Тюмени. В 2008 году с отличием окончил Финансовую академию при правительстве РФ. В 2006-м стал победителем Всероссийского открытого конкурса на получение стипендий президента России для обучения за рубежом. С 2005 по 2015 годы работал на различных должностях – от стажера до директора – в российских и международных инвестиционных банках, в частности в Великобритании, других европейских странах. С 2015 года до назначения в администрацию Липецкой области занимал руководящие посты в компаниях горно-металлургической отрасли в России, Юго-Восточной Азии и Южной Африке.

По данным GOROD48, освободившееся кресло вице-губернатора займет первый вице-мэр Липецка Константин Востриков. К этому кадровому решению уже готовы в мэрии. В течение недели будет согласована кандидатура на вакантное место вице-мэра.

На фото Илья Тузов (справа) контролирует строительство моста в Новой Жизни.
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#Тузов #Востриков
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Комментарии (4)

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Липчанин

5 минут назад
Дальше будете в грязи прозебать без достойных кадров
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ЛипецкТлен

10 минут назад
Побежали с корабля ...
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Может

14 минут назад
Госдеп приказал.
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Инстраграммчик почИтывать надо !

14 минут назад
ВОТ И СКАЗОЧКЕ КОНЕЦ ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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