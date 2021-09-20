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сегодня, 15:41

Авиабилеты в Липецк заметно подешевели

4 991
#туризм #аэропорт
2
Авиабилеты в Липецк заметно подешевели

Анализировались средние чеки по билетам, оформленным для вылета с 1 по 30 сентября, в сравнении с прошлым годом.

Как пишет trn-news.ru, один из сервисов поездок и путешествий выяснил, в какие города стало доступнее летать по сравнению с прошлым годом. Анализировались средние чеки по билетам, оформленным для вылета с 1 по 30 сентября.

По данным сервиса, авиабилет в Липецк в среднем подешевел на 41% с 8 882 до 5 254 рублей.

На втором месте в рейтинге подешевевших направлений находится аэропорт Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе, на третьем — Брянск, на четвёртом Барнаул.

На 15–19% сократились средние чеки за перелёт в Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элисту. На 10–14% снизился средний чек за авиабилет в Архангельск, Анапу, Сочи, Нальчик, Нижний Новгород, Череповец, Надым, Нижневартовск, Уфу, Тюмень и Калининград. На 8–9% сократился средний чек за перелёт в Бугульму, Кызыл, Волгоград и Оренбург.

4 991
#туризм #аэропорт
2

Комментарии (4)

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Сау

8 минут назад
Куда нищебродам летать
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кокс

14 минут назад
Больше всего сократился средний чек за перелёт в Липецк. Авиабилет в одну сторону в среднем стал доступнее на 41%, чек сократился с 8 882 до 5 254 рублей. Я хочу обратить Внимание на то что Липецк с Москвой находится в авиационной близости и 5 354 рубля это чистый грабеж лететь 50 мин это очень и очень дорого нормальная цена 2000-2500 завышение более 100% цена неоправданно высока летало бы намного больше людей при цене 2000-2500 и при чем эта цена экономически выгодна нужно привлекать ла костеры например Победу цена будет человечной.
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777

20 минут назад
Сколько Липецк- Москва стоит ?
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вова

сегодня, 15:52
Кто сюда полетит? Тут ловить не чего! Если только чебуреки.
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