Общество
сегодня, 15:41
Авиабилеты в Липецк заметно подешевели
Анализировались средние чеки по билетам, оформленным для вылета с 1 по 30 сентября, в сравнении с прошлым годом.
Как пишет trn-news.ru, один из сервисов поездок и путешествий выяснил, в какие города стало доступнее летать по сравнению с прошлым годом. Анализировались средние чеки по билетам, оформленным для вылета с 1 по 30 сентября.
По данным сервиса, авиабилет в Липецк в среднем подешевел на 41% с 8 882 до 5 254 рублей.
На втором месте в рейтинге подешевевших направлений находится аэропорт Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе, на третьем — Брянск, на четвёртом Барнаул.
На 15–19% сократились средние чеки за перелёт в Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элисту. На 10–14% снизился средний чек за авиабилет в Архангельск, Анапу, Сочи, Нальчик, Нижний Новгород, Череповец, Надым, Нижневартовск, Уфу, Тюмень и Калининград. На 8–9% сократился средний чек за перелёт в Бугульму, Кызыл, Волгоград и Оренбург.
По данным сервиса, авиабилет в Липецк в среднем подешевел на 41% с 8 882 до 5 254 рублей.
На втором месте в рейтинге подешевевших направлений находится аэропорт Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе, на третьем — Брянск, на четвёртом Барнаул.
На 15–19% сократились средние чеки за перелёт в Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск и Элисту. На 10–14% снизился средний чек за авиабилет в Архангельск, Анапу, Сочи, Нальчик, Нижний Новгород, Череповец, Надым, Нижневартовск, Уфу, Тюмень и Калининград. На 8–9% сократился средний чек за перелёт в Бугульму, Кызыл, Волгоград и Оренбург.
Сау
кокс
777
вова