Происшествия
сегодня, 12:05
Разбивший доску почета водитель «ВАЗ-21120» был пьян
В отношении мужчины составлены два протокола.
Стали известны подробности вечернего ДТП в центре Липецка у Быханова сада.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в 22.20 18 сентября 30-летний водитель «ВАЗ-21120» врезался в «УАЗ Патриот» и после этого столкнулся на тротуаре с препятствием – доской почета.
- С места происшествия мужчина пытался убежать, в связи с чем в отношении него составлен протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (правила поведения при ДТП). Еще один протокол инспекторы ДПС составили по части 1 статьи 12.8 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), - уточнили в пресс-службе УВМД России по Липецкой области.
В результате ДТП пострадал только водитель «ВАЗа», после оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Материальный ущерб за порчу доски почета будет взыскиваться в рамках гражданско-правовых отношений.
Ранее уже сообщалось, что мужчину при попытке скрыться задержали дорожные комиссары.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в 22.20 18 сентября 30-летний водитель «ВАЗ-21120» врезался в «УАЗ Патриот» и после этого столкнулся на тротуаре с препятствием – доской почета.
- С места происшествия мужчина пытался убежать, в связи с чем в отношении него составлен протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (правила поведения при ДТП). Еще один протокол инспекторы ДПС составили по части 1 статьи 12.8 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), - уточнили в пресс-службе УВМД России по Липецкой области.
В результате ДТП пострадал только водитель «ВАЗа», после оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Материальный ущерб за порчу доски почета будет взыскиваться в рамках гражданско-правовых отношений.
Ранее уже сообщалось, что мужчину при попытке скрыться задержали дорожные комиссары.
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