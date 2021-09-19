Происшествия

сегодня, 12:05

Разбивший доску почета водитель «ВАЗ-21120» был пьян

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#ДТП
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Разбивший доску почета водитель «ВАЗ-21120» был пьян

В отношении мужчины составлены два протокола.

Стали известны подробности вечернего ДТП в центре Липецка у Быханова сада.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в 22.20 18 сентября 30-летний водитель «ВАЗ-21120» врезался в «УАЗ Патриот» и после этого столкнулся на тротуаре с препятствием – доской почета. 

- С места происшествия мужчина пытался убежать, в связи с чем в отношении него составлен протокол по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (правила поведения при ДТП). Еще один протокол инспекторы ДПС составили по части 1 статьи 12.8 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения), - уточнили в пресс-службе УВМД России по Липецкой области.

В результате ДТП пострадал только водитель «ВАЗа», после оказания медицинской помощи он был отпущен домой. Материальный ущерб за порчу доски почета будет взыскиваться в рамках гражданско-правовых отношений.

Ранее уже сообщалось, что мужчину при попытке скрыться задержали дорожные комиссары. 
10 1494
#ДТП
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Комментарии (10)

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Аня

14 минут назад
И что ему будет? Ничего? Подождем, пока кого-нибудь угробит, у нас ведь народу много, бабы ещё нарожают.
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кит

25 минут назад
Написано-пострадал только водитель ВАЗа!А богомол почему не смог убежать вместе с водителем? Он не пострадал?
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Проходимец

41 минуту назад
Лишить права участвовать в выборах пожизненно!
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valerafromsplus

42 минуты назад
Это сам Ваз был пьян)) Пиво туда ливанул водила))
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кокс

44 минуты назад
а если бы он укатал пешехода ? пол года пусть посидит для профилактики.
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Правда

54 минуты назад
Он бежал за братом?
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$

сегодня, 12:23
Вот и выросло поколение,когда злоупотребляли спиртом "Рояль"
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Приравнять

сегодня, 12:19
пьянство за рулём к покушению на убийство со всеми вытекающими последствиями для пьяного.Может тогда некоторые передумают, если смогут, садится за руль пьяными.
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жванецкий

сегодня, 12:18
По лицу, видать, не раз доской почета отмечался...
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мнение народа

сегодня, 12:14
Хорошо , хоть не поубивал кого-то... А доску почёта , не жаль...
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