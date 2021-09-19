«ВАЗ-2112» протаранил городскую доску трудовой славы

ДТП произошло вечером 18 сентября на улице Гагарина.

Вечером 18 сентября на улице Гагарина произошло ДТП, в результате которого автомобиль «ВАЗ-2112» протаранил доску почета у «Быханова сада».По словам очевидцев, после столкновения с «УАЗом» он потерял управление и вылетел на тротуар. За рулем мог находиться водитель в состоянии алкогольного опьянения, который сразу убежал с места аварии.Одно человека из «ВАЗа» поймали сразу – на записи со смартфона видно, как он лежит под дождем на сырой тротуарной плитке в позе богомола. Позже водителя задержали аварийные комиссары и передали полицейским.Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками полиции.