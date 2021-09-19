Происшествия

22 минуты назад

«ВАЗ-2112» протаранил городскую доску трудовой славы

5 303
#ДТП
1
«ВАЗ-2112» протаранил городскую доску трудовой славы

ДТП произошло вечером 18 сентября на улице Гагарина.

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Вечером 18 сентября на улице Гагарина произошло ДТП, в результате которого автомобиль «ВАЗ-2112» протаранил доску почета у «Быханова сада».

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По словам очевидцев, после столкновения с «УАЗом» он потерял управление и вылетел на тротуар. За рулем мог находиться водитель в состоянии алкогольного опьянения, который сразу убежал с места аварии. 

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Одно человека из «ВАЗа» поймали сразу – на записи со смартфона видно, как он лежит под дождем на сырой тротуарной плитке в позе богомола. Позже водителя задержали аварийные комиссары и передали полицейским.

Обстоятельства ДТП уточняются сотрудниками полиции.
5 303
#ДТП
1

Комментарии (5)

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Хи

2 минуты назад
Надо срочно выделить из бюджета 100 Лямов на ремонт доски
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Ком Ментарий

4 минуты назад
ДПСников на дорогах всё меньше, пьяных за рулём всё больше, ездить на машине всё страшнее и опаснее…
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"одно человека"

5 минут назад
Как можно было ловить, того кто лежал?
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день выборов

6 минут назад
человек проголосовал, отметил свой выбор) что вы пристали?
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Ванька Грозный

8 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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