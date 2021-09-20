Суд оставил липецким чиновникам три «Toyota Camry»

Представителям прокуратуры не удалось доказать правоту своей позиции в суде апелляционной инстанции.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил решение арбитражного суда Липецкой области оставить без изменения, жалобу прокуратуры без удовлетворения. Ранее липецкий арбитраж отказал прокуратуре в иске к ОБУ «Эксплуатационно-технический центр управления делами администрации Липецкой области» и автосалону, который продал бюджетному учреждению три люксовые иномарки.



Напомним, прокуроры требовали отменить договор на закупку трех автомобилей — двух «Toyota Camry Executive Safety» и одного «Toyota Camry Standart». «Эксплуатационно-технический центр управления делами администрации Липецкой области» в апреле 2020 года потратил 6 748 090 рублей на покупку трех новеньких иномарок. В нарушение требований законодательства были потрачены деньги из областного бюджета. Прокуратура выявила сомнительную проверку и потребовала отменить контракт, который противоречит правилам определения требований к закупаемым товарам, то есть чиновники купили слишком мощный и слишком дорогой транспорт. Кроме того, аукционная документация была составлена так, что возможность поставки эквивалентного товара, как того требует законодательство, оказалась полностью исключена. А это уже нарушение закона о защите конкуренции.



Но суд не нашел оснований для удовлетворения иска и отказал отменять контракт на иномарки.



Напомним, ранее прокуроры Липецкой области добились отмены закупки «Toyota Camry» в Усманском районе. Главе района внесли представление из-за покупки дорогой иномарки.