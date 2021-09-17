В центре Липецка и поселке 10 Шахта отключат холодную воду

18 сентября с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе отключат холодную воду в домах №№ 2а, 2б, 4, 4а, 8а, 8а/1, 12б, 22 по улице Писарева.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды на трех центральных улицах Липецка: в домах №№ 36, 47, 49, 49а, 53а, 54, 59, 61, 63а, 65, 70а, 72 по улице Плеханова, №№ 12, 12а по улице Желябова, № 12 по улице Пролетарской – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке улицы Плеханова.



19 сентября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители поселка 10 Шахта – ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в частном секторе улиц Шахтерской, Задорожной, Одоевского, Рыбалко, Харьковской, Винницкой, Садовой, Подсобное хозяйство, Муравьева для устранения утечки на водоводе на участке СНТ «Металлург 2».



С 10:00 до 20:00 по аналогичной причине – устранение утечки на водоводе – не будет холодной воды в доме № 1 по улице Звездной.



Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

