Происшествия

21 минуту назад

Подозреваемого в отцеубийстве из-за «фанфуриков» будут судить

112
#убийство #причинение тяжкого вреда здоровью
Подозреваемого в отцеубийстве из-за «фанфуриков» будут судить

Смертельная ссора отца и сына произошла на улице Неделина в Липецке.

Прокурор Октябрьского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 39-летнего липчанина по части 4 статьи 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в период с 8 по 10 июля этого года в одной из квартир дома №15 на улице Неделина 39-летний липчанин по пьяни избил своего 77-летнего отца, нанеся ему не менее 24 ударов руками, ногами и бадиком по голове, туловищу, рукам и ногам. Отец пытался закрываться от ударов руками, но это его не спасло.

Ссора между мужчинами завязалась в ходе распития спиртного. Подозреваемый признался, что пытался заставить отца перестать употреблять алкогольный суррогат — так называемые «фанфурики».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пожилой мужчина получил множество травм, среди которых тупая травма грудной клетки, переломы грудины, множественные переломы рёбер и позвонка, кровоподтёки и ссадины по всему телу. 10 июля в период с 03.16 до 15:20 пенсионер от всех этих увечий умер.

Теперь сыну погибшего грозит до 15 лет лишения свободы.
112
#убийство #причинение тяжкого вреда здоровью

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