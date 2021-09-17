Происшествия

26 минут назад

Пятерых полицейских наказали за видео со спящими сотрудниками ДПС

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#ДПС #ГИБДД
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Пятерых полицейских наказали за видео со спящими сотрудниками ДПС

Сами герои ролика получили предупреждение о неполном служебном соответствии.

В липецкой отдельной роте ДПС завершилась проверка из-за видео со спящими сотрудниками. Напомним, ролик разлетелся по соцсетям и СМИ 10 сентября.

Героями видеозаписи стали сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД по городу Липецку. Автор видео застал полицейских спящими в служебном автомобиле. На видеозаписи один из полицейских, после того, как его разбудили, даже охотно показал свой жетон и предъявил служебное удостоверение.

- По результатам служебной проверки за допущенные нарушения режима несения службы сотрудникам отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД по городу Липецку объявлено дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии, их вышестоящему руководству объявлены выговоры, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Всего наказали пятерых полицейских: двоих героев видеоролика и троих их руководителей.

Фото - vk.com/id373975693
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#ДПС #ГИБДД
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Комментарии (2)

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Липчанин

1 минуту назад
Ни о чём, все прекрасно знают, что даже на низкие должности в ГИБДД , не говоря про высокостоящих, не приходят со стороны. Как бы надо наказать, но особо не накажешь,так как данный сотрудник чей то родственник
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Не гость

5 минут назад
Всякое бывает, они тоже люди.
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