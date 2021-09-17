Происшествия
26 минут назад
Пятерых полицейских наказали за видео со спящими сотрудниками ДПС
Сами герои ролика получили предупреждение о неполном служебном соответствии.
В липецкой отдельной роте ДПС завершилась проверка из-за видео со спящими сотрудниками. Напомним, ролик разлетелся по соцсетям и СМИ 10 сентября.
Героями видеозаписи стали сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД по городу Липецку. Автор видео застал полицейских спящими в служебном автомобиле. На видеозаписи один из полицейских, после того, как его разбудили, даже охотно показал свой жетон и предъявил служебное удостоверение.
- По результатам служебной проверки за допущенные нарушения режима несения службы сотрудникам отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД по городу Липецку объявлено дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии, их вышестоящему руководству объявлены выговоры, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Всего наказали пятерых полицейских: двоих героев видеоролика и троих их руководителей.
Фото - vk.com/id373975693
Героями видеозаписи стали сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД по городу Липецку. Автор видео застал полицейских спящими в служебном автомобиле. На видеозаписи один из полицейских, после того, как его разбудили, даже охотно показал свой жетон и предъявил служебное удостоверение.
- По результатам служебной проверки за допущенные нарушения режима несения службы сотрудникам отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД по городу Липецку объявлено дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии, их вышестоящему руководству объявлены выговоры, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Всего наказали пятерых полицейских: двоих героев видеоролика и троих их руководителей.
Фото - vk.com/id373975693
Липчанин
Не гость