Пятерых полицейских наказали за видео со спящими сотрудниками ДПС

Сами герои ролика получили предупреждение о неполном служебном соответствии.

В липецкой отдельной роте ДПС завершилась проверка из-за видео со спящими сотрудниками. Напомним, ролик разлетелся по соцсетям и СМИ 10 сентября.



Героями видеозаписи стали сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД по городу Липецку. Автор видео застал полицейских спящими в служебном автомобиле. На видеозаписи один из полицейских, после того, как его разбудили, даже охотно показал свой жетон и предъявил служебное удостоверение.



- По результатам служебной проверки за допущенные нарушения режима несения службы сотрудникам отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД по городу Липецку объявлено дисциплинарное взыскание - предупреждение о неполном служебном соответствии, их вышестоящему руководству объявлены выговоры, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Всего наказали пятерых полицейских: двоих героев видеоролика и троих их руководителей.



Фото - vk.com/id373975693