Происшествия
вчера, 14:24
В липецкой отдельной роте ДПС проводят проверку из-за видео со спящими сотрудниками
Один из полицейских, после того, как его разбудили, даже охотно показал свой жетон и предъявил служебное удостоверение.
Сегодня в соцсетях появилось видео с сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД по городу Липецку. Автор видео застал полицейских спящими в служебном автомобиле.
Судя по тому, что полицейские находятся в служебном автомобиле и в форменной одежде — всё это происходит в служебное время. Один из полицейских, после того, как его разбудили, даже охотно показал свой жетон и предъявил служебное удостоверение.
Судя по тому, что полицейские находятся в служебном автомобиле и в форменной одежде — всё это происходит в служебное время. Один из полицейских, после того, как его разбудили, даже охотно показал свой жетон и предъявил служебное удостоверение.
- В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Фото, видео - vk.com/id373975693
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Ну, если,
Тот самый
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