В липецкой отдельной роте ДПС проводят проверку из-за видео со спящими сотрудниками

Один из полицейских, после того, как его разбудили, даже охотно показал свой жетон и предъявил служебное удостоверение.

- В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.





Фото, видео - vk.com/id373975693



Сегодня в соцсетях появилось видео с сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД по городу Липецку. Автор видео застал полицейских спящими в служебном автомобиле.Судя по тому, что полицейские находятся в служебном автомобиле и в форменной одежде — всё это происходит в служебное время. Один из полицейских, после того, как его разбудили, даже охотно показал свой жетон и предъявил служебное удостоверение.