Происшествия

вчера, 14:24

В липецкой отдельной роте ДПС проводят проверку из-за видео со спящими сотрудниками

160 9509
#ДПС #ГИБДД
19
В липецкой отдельной роте ДПС проводят проверку из-за видео со спящими сотрудниками

Один из полицейских, после того, как его разбудили, даже охотно показал свой жетон и предъявил служебное удостоверение.

Сегодня в соцсетях появилось видео с сотрудниками отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД по городу Липецку. Автор видео застал полицейских спящими в служебном автомобиле.

Судя по тому, что полицейские находятся в служебном автомобиле и в форменной одежде — всё это происходит в служебное время. Один из полицейских, после того, как его разбудили, даже охотно показал свой жетон и предъявил служебное удостоверение.


- В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото, видео - vk.com/id373975693
160 9509
#ДПС #ГИБДД
19

Комментарии (160)

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Бритва

вчера, 23:47
Владимир Меньшов, фильм Ширли-Мырли:"А ну не трожь ментов наших".
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Серый

вчера, 23:41
Пусть лучше спят
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rrr

вчера, 23:41
Иди путевое что нибудь сними и выложи.
ответить

rrr

вчера, 23:40
Кому делать нечего они включают свой кредитный телефон.
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alusa

вчера, 23:23
Парни, держитесь. Липецк злой город. Не о том показываете в эфире. Лучше осветите "проблемы" И равнодушие медицины.
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Лиоу

вчера, 23:21
Вот честно мне стыдно тот кто снимал. Завидно что ли. Такой бред. Сразу понятно что за человек.Друзьям рассказала бы. Но снимать, на город 48. Фу ябеда, видно что мало забот своих.
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Гость

вчера, 23:03
Не буди лихо, пока оно тихо.
ответить

Ну, если,

вчера, 23:00
12 часовой рабочий день, попробую дремануть на кассе. По- человечески меня поймете? И вообще всем по сончасу помимо обеда.
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Тот самый

вчера, 22:57
Лично я в этой ситуации никакой трагедии не вижу. Ну чуть чуть вздремнуть пять - десять минут не возбраняется . Нет у нас стойких оловянных солдатиков . Эти пять минут может пошли им на пользу и рабочий процесс погел с новой силой. Люди злы и завистливы...
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Екатерина

вчера, 22:52
Устроили сенсацию. Уже не знают как рейтинги повысить! Расскажите, лучше почему как осень, так дороги начинают везде рыть, трубы чинить и т.д. Лета не хватило...?
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