Архитектурный облик центра Липецка пострадал из-за отсутствия законов

На пересечении улиц Плеханова и Гагарина установлена вышка сотовой связи. Конструкция появилась недавно и уже вызвала нарекания жителей города. Как оказалось, не понравилось такое решение и чиновникам.

В пресс-службе администрации Липецка GOROD48 сообщили, что департамент градостроительства и архитектуры направлял запрос директору подрядной организации по поводу размещения опоры беспроводной связи на улице Гагарина. В числе аргументов против установки опоры мэрия указывала нарушение градостроительного облика центральной части города.



- Однако нас не услышали, так как по действующим правовым нормам, для размещения антенных опор высотой 50 метров не требуется выдача разрешения, кроме того, опора вписывается в существующие охранные зоны коммуникаций, - рассказали в пресс-службе мэрии.



Такое положение вещей чиновников не устраивает, но законных мер для переноса вышки на сегодняшний день нет. В пресс-службе мэрии рассказали, что в департамент градостроительства и архитектуры планирует работать над внесением изменений в нормативные документы, чтобы работа по обеспечению липчан объектами связи велась в синергии с архитекторами, которые будут следить за сохранением облика городских пространств.

