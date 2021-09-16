29 минут назад
Архитектурный облик центра Липецка пострадал из-за отсутствия законов
На пересечении улиц Плеханова и Гагарина установлена вышка сотовой связи. Конструкция появилась недавно и уже вызвала нарекания жителей города. Как оказалось, не понравилось такое решение и чиновникам.
- Однако нас не услышали, так как по действующим правовым нормам, для размещения антенных опор высотой 50 метров не требуется выдача разрешения, кроме того, опора вписывается в существующие охранные зоны коммуникаций, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Такое положение вещей чиновников не устраивает, но законных мер для переноса вышки на сегодняшний день нет. В пресс-службе мэрии рассказали, что в департамент градостроительства и архитектуры планирует работать над внесением изменений в нормативные документы, чтобы работа по обеспечению липчан объектами связи велась в синергии с архитекторами, которые будут следить за сохранением облика городских пространств.