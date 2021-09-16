Общество

29 минут назад

Архитектурный облик центра Липецка пострадал из-за отсутствия законов

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#связь #архитектура
Архитектурный облик центра Липецка пострадал из-за отсутствия законов

На пересечении улиц Плеханова и Гагарина установлена вышка сотовой связи. Конструкция появилась недавно и уже вызвала нарекания жителей города. Как оказалось, не понравилось такое решение и чиновникам.

В пресс-службе администрации Липецка GOROD48 сообщили, что департамент градостроительства и архитектуры направлял запрос директору подрядной организации по поводу размещения опоры беспроводной связи на улице Гагарина. В числе аргументов против установки опоры мэрия указывала нарушение градостроительного облика центральной части города.

- Однако нас не услышали, так как по действующим правовым нормам, для размещения антенных опор высотой 50 метров не требуется выдача разрешения, кроме того, опора вписывается в существующие охранные зоны коммуникаций, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Такое положение вещей чиновников не устраивает, но законных мер для переноса вышки на сегодняшний день нет. В пресс-службе мэрии рассказали, что в департамент градостроительства и архитектуры планирует работать над внесением изменений в нормативные документы, чтобы работа по обеспечению липчан объектами связи велась в синергии с архитекторами, которые будут следить за сохранением облика городских пространств.
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#связь #архитектура

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