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Ученые рассказали о влиянии лесных пожаров на заболеваемость COVID-19

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Дым от сгорания древесины заметно снижает иммунный ответ организма на коронавирус, выяснили американские ученые из Университета Северной Каролины. Таким образом специалисты предлагают оценивать влияние лесных пожаров на развитие пандемии. 

Опрошенные «Известиями» российские специалисты согласны с тезисом американских коллег о том, что продукты горения, попадая в организм человека, снижают степень его защиты против COVID-19. 

«Выводы ученых из Университета Северной Каролины вполне ожидаемы: дым от лесных пожаров угнетает иммунитет к SARS-CоV-2. Вероятно, дым ослабляет иммунитет и к другим болезням», — считает эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. 

По словам эксперта, также существуют свидетельства, что дым от пожаров плохо влияет на развитие плода у беременных, поэтому им надо быть особо осторожными. 

В свою очередь, замдиректора по научной работе Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Олег Батищев предупреждает, что наличие продуктов горения в воздухе вызывают нарушения снабжения тканей кислородом, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что крайне неблагоприятно для организма при респираторной инфекции. 
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