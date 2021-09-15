Липчанам обещали доходность в 21% годовых: рекламу признали ненадлежащей

Общество не имеет статуса кредитной или некредитной финансовой организации.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, рекламу не имеющей статус кредитной организации компании признали ненадлежащей.



- В Липецкое УФАС России поступило обращение о распространении на одном из телеканалов рекламы финансовых услуг от лизинговой компании. Из содержания рекламного объявления следовало, что общество указывает на привлекательность инвестирования денежных средств граждан по ставке 21% годовых, что значительно превышает ключевую ставку Банка России, а также средневзвешенные процентные ставки, - отметили в пресс-службе Липецкого УФАС России. - Кроме того, рекламное объявление содержало информацию о страховании сбережений, что может вводить потребителя в заблуждение и восприниматься им как аналогия системы страхования вкладов, участниками которой могут быть только поднадзорные Банку России кредитные организации.



В рамках рассмотрения дела Центральный Банк России сообщил, что общество не имеет статуса кредитной или некредитной финансовой организации, т.е. не состоит в государственных реестрах финансовых организации Банка России, а также не обладает лицензией. Комиссия Липецкого УФАС признала рекламу лизинговой компании ненадлежащей.



