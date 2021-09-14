Мосгорздрав сообщил о спасении липчанина

Помимо болезней сосудов, у него был синдром транспозиции органов – все органы в организме расположены зеркально по отношению к нормальному строению.

Но самым большим сюрпризом для врачей оказался синдром транспозиции органов – врожденная аномалия, при которой все органы в организме расположены зеркально по отношению к нормальному строению. Указанный синдром – очень редкая генетическая патология, встречающаяся у 1 из 10 тысяч новорожденных.







Пациента госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где к лечению сразу подключилась мультидисциплинарная бригада: сосудистые хирурги, кардиологи, кардиохирурги, аритмологи, гастроэнтерологи, нефрологи и специалисты по эндотоксикозам.