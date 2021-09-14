сегодня, 17:12
Мосгорздрав сообщил о спасении липчанина
Помимо болезней сосудов, у него был синдром транспозиции органов – все органы в организме расположены зеркально по отношению к нормальному строению.
- 76-летний житель Липецка обратился в липецкую больницу с жалобами на периодические боли в животе, - сообщает Мосгорздрав. - При обследовании у пациента выявили аневризму брюшной аорты – опасное расширение самого крупного сосуда, по которому в организме протекает кровь, с истончением стенок. Ширина аорты пациента достигала 5,5 сантиметра (при норме около 2 сантиметров), а стенка была истончена настолько, что могла разорваться от малейшего повышения давления, что привело бы к неминуемой смерти. При этом пациент длительно страдал артериальной гипертонией и регулярно отмечал скачки давления. Аналогичное поражение сосудов (резкое расширение с истончением стенки) диагностировали у пациента ещё и в подвздошной артерии (вторая после аорты по величие артерия организма). Болезнь осложнялась другим проявлением атеросклероза – синдромом Фредерика – наиболее тяжелой формой мерцательной аритмии, когда предсердия сокращаются хаотично, и в работе сердца наблюдаются частые перебои. Длительность болезни сердца и сосудов уже привела к изменениям других органов – поражению желудка (гастрит с эрозиями слизистой оболочки и риском кровотечения), почек (снижена функция почек по эвакуации токсинов из организма).
Защитив пораженный желудок медикаментозными препаратами, нормализовав функцию почек, поставив кардиостимулятор для защиты сердца, врачи четко спланировали и осуществили операцию: пациенту заменили участок брюшной аорты на сосудистый протез, сделали обходной шунт аневризмы подвздошной артерии, выключив её из кровотока.
Липчанин отлично перенёс полостную операцию и уже на 7 день был выписан из больницы домой.
Ну и ну
Очень
Эх
ну дааа..
Мимоходом
Житель
вова
Вот вам и поликлиники.
Вот вам и поликлиники.