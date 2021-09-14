Здоровье

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Мосгорздрав сообщил о спасении липчанина

9 993
#операция #больница
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Мосгорздрав сообщил о спасении липчанина

Помимо болезней сосудов, у него был синдром транспозиции органов – все органы в организме расположены зеркально по отношению к нормальному строению.

Как сообщает Департамент здравоохранения города Москвы, в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского провели сложную операцию липчанину.

- 76-летний житель Липецка обратился в липецкую больницу с жалобами на периодические боли в животе, - сообщает Мосгорздрав. - При обследовании у пациента выявили аневризму брюшной аорты – опасное расширение самого крупного сосуда, по которому в организме протекает кровь, с истончением стенок. Ширина аорты пациента достигала 5,5 сантиметра (при норме около 2 сантиметров), а стенка была истончена настолько, что могла разорваться от малейшего повышения давления, что привело бы к неминуемой смерти. При этом пациент длительно страдал артериальной гипертонией и регулярно отмечал скачки давления. Аналогичное поражение сосудов (резкое расширение с истончением стенки) диагностировали у пациента ещё и в подвздошной артерии (вторая после аорты по величие артерия организма). Болезнь осложнялась другим проявлением атеросклероза – синдромом Фредерика – наиболее тяжелой формой мерцательной аритмии, когда предсердия сокращаются хаотично, и в работе сердца наблюдаются частые перебои. Длительность болезни сердца и сосудов уже привела к изменениям других органов – поражению желудка (гастрит с эрозиями слизистой оболочки и риском кровотечения), почек (снижена функция почек по эвакуации токсинов из организма).

Но самым большим сюрпризом для врачей оказался синдром транспозиции органов – врожденная аномалия, при которой все органы в организме расположены зеркально по отношению к нормальному строению. Указанный синдром – очень редкая генетическая патология, встречающаяся у 1 из 10 тысяч новорожденных.

Пациента госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, где к лечению сразу подключилась мультидисциплинарная бригада: сосудистые хирурги, кардиологи, кардиохирурги, аритмологи, гастроэнтерологи, нефрологи и специалисты по эндотоксикозам.

Защитив пораженный желудок медикаментозными препаратами, нормализовав функцию почек, поставив кардиостимулятор для защиты сердца, врачи четко спланировали и осуществили операцию: пациенту заменили участок брюшной аорты на сосудистый протез, сделали обходной шунт аневризмы подвздошной артерии, выключив её из кровотока.

Липчанин отлично перенёс полостную операцию и уже на 7 день был выписан из больницы домой.
9 993
#операция #больница
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Комментарии (9)

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Ну и ну

15 минут назад
Мужчине выздоровления, врачам Склифосовского респект. Но сдается мне,что это родитель одного из наших начальников-направление в Склиф ,да ещё в 76 летнем возрасте-это я вам скажу-дело практически невозможное! После 70 врачи практически не берутся с такими болячками за полостную операцию.
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Очень

18 минут назад
Эх, не простой..
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Эх

36 минут назад
сразу видно что не простой дедушка
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ну дааа..

38 минут назад
похоже на предвыборные сказки...с таким букетом редчайших патологий дожить до 76, в чистейшем липецком воздухе...
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Мимоходом

44 минуты назад
И счет не предъявили?
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Житель

48 минут назад
Повезло мужчине!!!
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вова

48 минут назад
Медицина нынче сильна! Даже 76-летнего оживили. А 40-летние дохнут как мухи - слабаки. Может потому, что они ещё не на пенЗии?
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Вот вам и поликлиники.

52 минуты назад
А как же ежегодный профосмотр для работников?
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Вот вам и поликлиники.

55 минут назад
Он что в поликлиники не разу небыл? Или врачи такие попадались что не могли этого увидеть за его 76 летия.
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