Происшествия

сегодня, 16:53

Пожаловавшимся Александру Бастрыкину усманским рабочим выплатили зарплату

3 456
#зарплата #следственный комитет
1
Пожаловавшимся Александру Бастрыкину усманским рабочим выплатили зарплату

И даже компенсацию морального вреда.

Напомним, 8 сентября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратились сотрудники ООО «Усманский завод промышленного машиностроения» и сообщили, что 7 работникам в 2019-2020 годах не выплачивали зарплату свыше двух месяцев.

Александр Бастрыкин поинтересовался причинами длительного отсутствия результатов расследования. Подчиненные пояснили, что производство, на котором работают пострадавшие граждане, находится в Липецкой области, при этом управление им осуществляется в Воронежской области. В результате председатель СК России поручил провести служебные проверки в отношении заместителя руководителя контрольно-следственного отдела СУ СК России по Липецкой области А. Г. Свинцова, руководителя СО по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области Р.В. Шеховцова и следователя этого же следственного отдела Г.С. Саидахмедова.

Сегодня пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области сообщила, что задолженность по заработной плате перед работниками усманского предприятия погашена в полном объеме. Кроме того, работодатель возместил причиненный сотрудникам моральный вред, выплатив компенсацию каждому потерпевшему в сумме 15 тысяч рублей.

- Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ в отношении руководства ООО «Усманский завод промышленного машиностроения»» о невыплате заработной платы приняты меры к полному погашению задолженности перед работниками, - отметила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. – По данным следствия, руководство усманского завода промышленного машиностроения с ноября 2019 по август 2020 года не выплачивало работникам заработную плату и иные установленные законом выплаты. При этом на счетах организации имелись необходимые денежные средства для выплаты зарплаты без ущерба для основной деятельности завода, но расходовались на иные цели. В результате сумма задолженности перед 7 работниками составила почти 500 тысяч рублей.

После вмешательства Александра Бастрыкина уголовное дело было передано для расследования в производство следователей по особо важным делам аппарата следственного управления СК России по Липецкой области. Расследование уголовного дела продолжается.
3 456
#зарплата #следственный комитет
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Брежнев

4 минуты назад
При мне этого руководителя , лет на 25 в тайгу, или на север.
ответить

Зиновьев

10 минут назад
При Советской власти о таком и подумать никто не мог. Законность была на высоте. И неотвратимость наказания тоже. Рабочий был гегемоном и его права соблюдались неукоснительно!
ответить

Ромашка

сегодня, 17:14
Нажились на работягах
ответить

Еще в рубрике

В Липецке «Опель» врезался в «Митсубиси» и остановился у световой опоры
#ДТП
4
В Липецке «Опель» врезался в «Митсубиси» и остановился у световой опоры

сегодня, 16:36

Происшествия
В Добринском районе перевернулась «ГАЗель»
#ДТП
1
В Добринском районе перевернулась «ГАЗель»

сегодня, 16:04

Происшествия
На полигоне под Липецком уничтожили снаряд
#уничтожение боеприпасов
На полигоне под Липецком уничтожили снаряд

сегодня, 15:56

Происшествия
Полицейские задержали в Москве подозревамого в изнасиловании липецкой школьницы
#изнасилование
14
Полицейские задержали в Москве подозревамого в изнасиловании липецкой школьницы

сегодня, 15:44

Происшествия
Предполагаемый виновник гибели 15-летнего мальчика арестован
#ДТП
17
Предполагаемый виновник гибели 15-летнего мальчика арестован

сегодня, 15:19

Происшествия
Под Ельцом произошла полицейская погоня со стрельбой
#погоня #ДПС
26
Под Ельцом произошла полицейская погоня со стрельбой

сегодня, 12:57

Происшествия