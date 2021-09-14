Происшествия
сегодня, 16:53
Пожаловавшимся Александру Бастрыкину усманским рабочим выплатили зарплату
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И даже компенсацию морального вреда.
Напомним, 8 сентября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратились сотрудники ООО «Усманский завод промышленного машиностроения» и сообщили, что 7 работникам в 2019-2020 годах не выплачивали зарплату свыше двух месяцев.
Александр Бастрыкин поинтересовался причинами длительного отсутствия результатов расследования. Подчиненные пояснили, что производство, на котором работают пострадавшие граждане, находится в Липецкой области, при этом управление им осуществляется в Воронежской области. В результате председатель СК России поручил провести служебные проверки в отношении заместителя руководителя контрольно-следственного отдела СУ СК России по Липецкой области А. Г. Свинцова, руководителя СО по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области Р.В. Шеховцова и следователя этого же следственного отдела Г.С. Саидахмедова.
Сегодня пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области сообщила, что задолженность по заработной плате перед работниками усманского предприятия погашена в полном объеме. Кроме того, работодатель возместил причиненный сотрудникам моральный вред, выплатив компенсацию каждому потерпевшему в сумме 15 тысяч рублей.
- Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ в отношении руководства ООО «Усманский завод промышленного машиностроения»» о невыплате заработной платы приняты меры к полному погашению задолженности перед работниками, - отметила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. – По данным следствия, руководство усманского завода промышленного машиностроения с ноября 2019 по август 2020 года не выплачивало работникам заработную плату и иные установленные законом выплаты. При этом на счетах организации имелись необходимые денежные средства для выплаты зарплаты без ущерба для основной деятельности завода, но расходовались на иные цели. В результате сумма задолженности перед 7 работниками составила почти 500 тысяч рублей.
После вмешательства Александра Бастрыкина уголовное дело было передано для расследования в производство следователей по особо важным делам аппарата следственного управления СК России по Липецкой области. Расследование уголовного дела продолжается.
Александр Бастрыкин поинтересовался причинами длительного отсутствия результатов расследования. Подчиненные пояснили, что производство, на котором работают пострадавшие граждане, находится в Липецкой области, при этом управление им осуществляется в Воронежской области. В результате председатель СК России поручил провести служебные проверки в отношении заместителя руководителя контрольно-следственного отдела СУ СК России по Липецкой области А. Г. Свинцова, руководителя СО по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области Р.В. Шеховцова и следователя этого же следственного отдела Г.С. Саидахмедова.
Сегодня пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области сообщила, что задолженность по заработной плате перед работниками усманского предприятия погашена в полном объеме. Кроме того, работодатель возместил причиненный сотрудникам моральный вред, выплатив компенсацию каждому потерпевшему в сумме 15 тысяч рублей.
- Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ в отношении руководства ООО «Усманский завод промышленного машиностроения»» о невыплате заработной платы приняты меры к полному погашению задолженности перед работниками, - отметила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. – По данным следствия, руководство усманского завода промышленного машиностроения с ноября 2019 по август 2020 года не выплачивало работникам заработную плату и иные установленные законом выплаты. При этом на счетах организации имелись необходимые денежные средства для выплаты зарплаты без ущерба для основной деятельности завода, но расходовались на иные цели. В результате сумма задолженности перед 7 работниками составила почти 500 тысяч рублей.
После вмешательства Александра Бастрыкина уголовное дело было передано для расследования в производство следователей по особо важным делам аппарата следственного управления СК России по Липецкой области. Расследование уголовного дела продолжается.
3 456
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