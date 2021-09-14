Липецкий театр готовит грандиозное уличное представление

Это планы на 101-й сезон. О них сегодня рассказали в театре драмы имени Льва Толстого.



Эмилия Камерцель и Данила Марковских — одни из первых приобрели билеты по «Пушкинской карте»





Новый театральный сезон в ближайшую пятницу откроется спектаклем «Горе от ума» Александра Грибоедова. Его поставил лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Огарев.Все билеты на 17 и 18 сентября уже проданы. В новом сезоне, из-за антиковидных мер безопасности, в театре окажется еще меньше зрителей. Зал будет наполняться лишь на 25% (в прошлом сезоне было 50%). Однако это не мешает актерам строить планы.— Летом 2022 года будет праздноваться 350-летие со дня рождения великого сына России Петра Первого, который принимал участие в создании нашего города. Конечно, театр не мог пройти мимо этой даты. Мы планируем сделать большой театральный проект по пьесе Николая Адуева «Табачный капитан». Совместно с филармонией, симфоническим оркестром и студентами колледжа искусств, — рассказал художественный руководитель театра Владимир Кравченко.Грандиозное уличное представление, возможно, состоится на площади Петра Великого. В театре надеются, что после премьеры, его удастся адаптировать для сцены и включить в репертуар.На 10 декабря в театре намечена премьера «Вышел ангел из тумана» по пьесе Петра Гладилина в постановке главного режиссера музыкального театра республики Крым Владимира Косова. Это комедия о матери двух враждующих между собой сыновей.А после нового года начнется работа над пьесой «Русский роман» литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса, которая посвящена жене Льва Толстого — Софье Андреевне. Режиссером спектакля станет Александр Баргман.19 сентября в честь 100-летия театра на липецкой сцене студенты ГИТИСа из мастерской Сергея Яшина покажут спектакль «Лес».С 5 по 13 октября запланированы традиционные «Липецкие театральные встречи». Ожидается, что на них приедут театры из Мелихово, Орла, Костромы, Астрахани, а также из республики Беларусь. Молодым режиссерам в театральных лабораториях предложат сделать спектакли — эскизы с современным прочтением, по постановкам, которые ставил театр на протяжении ста лет.— Особенность нынешнего сезона в том, что театр стал участником всероссийской программы «Пушкинская карта», — рассказала директор театра Татьяна Горелова, — По «Пушкинской карте» липчане онлайн купили уже более 600 билетов на спектакли Липецкого академического театра драмы.До конца года по этой программе театр планирует показать более 60 постановок. Кстати, 70-80% билетов в театр зрители покупают через Интернет, а не в театральных кассах.