Под Ельцом произошла полицейская погоня со стрельбой

Инцидент произошёл вечером 12 сентября у села Казинка Елецкого района.



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Экипаж ДПС заметил автомобиль «Черри», который двигался с высокой скоростью. На требование полицейских остановиться, водитель не реагировал и грубо нарушал ПДД в населённом пункте, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



- Опасная езда несла угрозу людям. Инспектор ДПС применил табельное оружие для остановки машины и выстрелил по колесам. После остановки машины была установлена личность водителя. Им оказался 34-летний житель Ельца, - рассказал референт Отдела информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области Николай Самохин.



В отношении водителя составлены административные материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке (ч.2. ст. 12.25 КоАП РФ), выезд на полосу встречного движения (ч.4. ст. 12.15 КоАП РФ), проезд на запрещающий сигнал светофора (ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ), управление транспортным средством с нарушением предусмотренного страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями (ч. 1 ст 12.37 КоАП РФ) и отказ от медицинского освидетельствования (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ).



При этом водитель во время погони врезался в стоящий автомобиль. За скрытое ДТП он уже вчера на год был лишен права управления автомобилем. Также водителю грозит лишение прав еще до полутора лет за отказ от прохождения медосвидетельствования. По оставшимся нарушениям он будет оштрафован.

